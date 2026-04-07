COAG traslada a la AICA la "grave situación" que atraviesa las ganaderías de vacuno de leche en España

Archivo - Vacas de una ganadería de lácteo - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

MADRID, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

COAG ha trasladado a la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), con la que se ha reunido este martes, la "grave situación" que atraviesan las ganaderías de vacuno de leche en España y de ovino de leche de País Vasco y Navarra en el marco de las recientes negociaciones de precios en el sector y la imposición de firma de contratos por parte de la industria, según informa en un comunicado.

En concreto, la delegación de COAG compuesta por varios ganaderos y ganaderas de los sectores afectados, ha presentado información de primera mano sobre situaciones y casos concretos en los que se han producido abusos y obligado a firmar contratos que destruyen valor, en contra de lo fijado en la ley de cadena.

La organización agraria ha recordado que mientras los costes están creciendo de manera notable, a consecuencia de la guerra provocada por Estados Unidos e Israel en el Golfo Pérsico, la industria impone bajadas de precios, "sin ningún tipo de negociación", provocando situaciones generalizadas y claramente sancionables de compras por debajo del coste de producción.

Además, COAG ha denunciado que ya hay ganaderos en Galicia que se están viendo obligados a tirar la leche por negarse a firmar contratos con precios abusivos impuestos por la industria, una situación límite que evidencia el grave deterioro del sector lácteo.

La organización ha indicado que esta práctica, además de "insostenible", está provocando un impacto económico "devastador" en las explotaciones, ya que cada día que una granja se ve forzada a desechar su producción pierde entre 1.200 y 1.800 euros, lo que supone más de 40.000 euros mensuales, abocando a muchas de ellas a una situación crítica y al borde del cierre.

"Nos están obligando a elegir entre firmar pérdidas o tirar la leche porque no te la recogen. Eso no es mercado, es chantaje. Instamos a las autoridades a realizar investigaciones de oficio en el sector. Es clave que en este momento se aborde esta problemática porque la industria no atiende a razones objetivas, con los costes disparados y una necesidad palpable de producto para garantizar el abastecimiento, y nos está abocando al cierre", ha subrayado Charo Arredondo, responsable del sector lácteo de COAG, Charo Arredondo.

Los representantes de COAG también han mostrado a los responsables de AICA información sobre la coyuntura del mercado lácteo tanto a nivel estatal como internacional, con el objetivo de hacerles partícipes de la falta de justificación de los bajos precios impuestos por las industrias y en ausencia de negociación con los ganaderos y ganaderas del sector.

En este contexto, COAG acudirá este miércoles a la reunión convocada por el Ministerio de Agricultura para abordar el conflicto generado unilateralmente por las industrias en el sector y exigir un posicionamiento claro del Gobierno a favor del presente y el futuro del vacuno de leche.