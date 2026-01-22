Coceta lanza una herramienta digital para impulsar la cooperación y facilitar acceso a licitaciones públicas

Click&Coop lanza una herramienta para impulsar la cooperación y facilitar el acceso a licitaciones públicas. - COCETA

MADRID 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

Click&Coop, la plataforma digital de la Confederación Española de Cooperativas de Trabajo Asociado (Coceta) ha anunciado la incorporación de una "innovadora" funcionalidad que impulsará la cooperación y facilitará el acceso a licitaciones públicas.

La novedad del nuevo apartado "Licitaciones y Oportunidades" permite abrir un campo de conexión entre empresas cooperativas para formar alianzas estratégicas que les ayuden a acceder a nuevos mercados. Según la confederación, con esta herramienta, Click&Coop da un paso "decisivo" hacia la intercooperación.

El uso es sencillo e intuitivo. Además, permitirá localizar oportunidades dentro del buscador de licitaciones, encontrar otras cooperativas para completar el proyecto y contactar directamente con ellas para, finalmente, formar alianzas y presentar ofertas conjuntas.

Como resultado se obtiene más competitividad, mayor impacto y la posibilidad real de acceder a contratos que serían "inalcanzables" actuando de forma individual.

De este modo, Coceta, a través de Click&Coop, refuerza su compromiso con el desarrollo del modelo cooperativo, facilitando a las cooperativas el acceso a mercados más amplios, el aumento de su capacidad de impacto y la consolidación de relaciones estratégicas con otras entidades de la economía social.