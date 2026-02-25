Cofides concede un préstamo de 6,75 millones a GH Cranes & Components para una nueva fábrica en Polonia

Archivo - COFIDES concede un préstamo de 6,75 millones de euros para construir una nueva nave industrial en Polonia. - COFIDES - Archivo

Cofides ha concedido un préstamo de coinversión de 6,75 millones de euros a GH Cranes & Components para impulsar la construcción de una nueva nave industrial en Klobuck (Polonia) destinada a la fabricación de grúas, lo que permitirá ampliar su capacidad productiva, según ha informado este miércoles en un comunicado. El importe total del proyecto asciende a 10 millones de euros.

El préstamo, con cargo al Fondo para Inversiones en el Exterior (FIEX), permitirá ampliar la capacidad productiva de la compañía en el país.

Con esta inversión, la superficie productiva pasará de 2.489 metros cuadrados a 5.800 metros cuadrados y se triplicará la capacidad de transformación de acero.

En los últimos años, Cofides ha colaborado en la expansión internacional de GH Cranes & Components, una alianza que ha permitido a la compañía vasca consolidar su presencia en mercados estratégicos como Argentina, México, Polonia y Estados Unidos.

Para el director corporativo del departamento de Inversiones de Cofides, Miguel Ángel Ladero, "la apuesta por el sector industrial y de la construcción en un mercado dinámico como Polonia confirma la competitividad internacional de compañías españolas como GH".

Por su parte, el CEO de GH Cranes & Components, José Antonio Guerra, ha señalado que "esta ambiciosa inversión refleja el firme compromiso de GH Cranes & Components con la internacionalización, en este caso concreto, en Polonia, país en el que GH lleva trabajando más de 20 años".