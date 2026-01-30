Colombia analiza la posibilidad de abrir una línea de trenes de lujo al estilo del Orient Express

Archivo - Ciudad de Bogotá, Colombia - Cedida - Archivo

MADRID 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

Colombia estudia la posibilidad de abrir una primera línea de trenes de lujo al estilo del Orient Express, según avanzó el vicepresidente de Turismo de ProColombia, Luis Alejandro Dávila, en una entrevista concedida a Europa Press.

En el marco de la Feria Internacional de Turismo, Fitur 2026, Procolombia se reunió con la World Travel & Tourism Council (WTTC), donde se exploró la posibilidad de hacer un 'matchmaking' entre empresarios, por ejemplo, del Orient Express.

"La WTTC quedó en el compromiso de ponernos en contacto con nuestra línea de inversión para empezar a analizar las posibilidades de traer un tren de lujo al territorio", confirmó Dávila.

El país ya hizo su primera incursión en este turismo de nicho con la apertura de la primera línea de cruceros de turismo de lujo por un río.

DESCENTRALIZAR EL TURISMO

Más allá del lujo, la política colombiana está enfocada a "descentralizar Bogotá, Medellín y Cartagena (de Indias) para que los turistas lleguen a todo el territorio", pero para conseguirlo, "tenemos que tener más cadenas internacionales de hoteles adaptados a los estándares internacionales", aseguró el vicepresidente de Turismo de ProColombia.

En este sentido, la delegación colombiana, la más grande de empresarios que ha tenido el país en su historia en la feria, mantuvo encuentros con NH y con Iberostar, entre otros.

"Hemos tenido varias reuniones porque queremos facilitar la inversión extranjera y mirar cómo damos incentivos para que la inversión venga al territorio y podamos acudir a la demanda de la clientela española", apuntó el directivo sin desvelar acuerdos cerrados con grupos hoteleros.

En el terreno aéreo, la aerolínea World2Fly conectará Madrid con Cartagena de Indias y con Cali, mientras que las compañías aéreas que operan rutas entre ambos países confirman una ocupación del 92% en sus vuelos.

España es el principal mercado emisor de turistas hacia Colombia. En 2024 viajaron 166.653 españoles, y entre enero y octubre del 2025, últimos datos conocidos, la cifra alcanza los 151.900.Por este motivo, el país espera cerca de 170.000 turistas españoles para el cierre del 2026.

A nivel general, el objetivo del Gobierno de Gustavo Petro es cerrar el ejercicio actual con 7,5 millones de turistas internacionales.

BIODIVERSIDAD, INCLUSIÓN Y REUNIONES

Conocido como 'el país de la belleza', Colombia impulsa una política e turismo sostenible para mostrar "la mayor biodiversidad del mundo": "Queremos que todo el turista que llegue a Colombia conozca nuestra biodiversidad, pero que cada acción que haga impulse esa regeneración", explicó Dávila, una regeneración que "va muy de la mano de la economía circular" y que exista un impacto en las comunidades locales.

La industria de reuniones también juega un papel fundamental en este país que aspira a impulsar viajes corporativos desde España hacia Colombia.

Y respecto a la diversidad, Colombia lanzó una ruta en conjunto con Artesanías de Colombia y la Cámara de la Diversidad sobre turismo inclusivo, puesto que el país permite el matrimonio igualitario desde hace años. "Para nosotros es importante atacar los nichos y no tanto el turismo general", apuntó Dávila.