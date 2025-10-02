Colonial será el nuevo casero de Ericsson en España, que se muda al complejo Madnum Méndez Álvaro de Madrid

Sanitas construirá un hospital con 110 camas en el cuartel general de la tecnológica sueca en España

MADRID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Ericsson ha anunciado que su nueva sede en España, a la que se mudará a finales del último trimestre de 2026, estará ubicada en el 'hub' empresarial Madnum Méndez Álvaro, un edificio de oficinas ubicado en Madrid y propiedad de Colonial que se sitúa a menos de un kilómetro del cuartel general de la compañía en estos momentos, que está en la Torre Suecia, en el número de 1 de la calle Retama.

A mediados del pasado febrero trascendió que la compañía estaba buscando una nueva ubicación para su sede debido a que el contrato de arrendamiento de sus instalaciones actuales, en las que lleva desde 1996, expira a comienzos de 2027.

De hecho, Sanitas anunció a finales del año pasado que invertirá 80 millones de euros para acondicionar la Torre Suecia y convertirla en un hospital con 110 camas que abrirá en 2028.

En este contexto, se estima que el traslado de Ericsson a su nueva sede en Madrid se completará a partir del último trimestre de 2026, algo que, según ha destacado la empresa en un comunicado, "supone un paso estratégico" en su compromiso a largo plazo "con España, las personas y sus prioridades de negocio".

"Nuestra nueva sede abre un nuevo e importante capítulo en la presencia de Ericsson en España y en nuestro papel como socio tecnológico clave para los operadores, empresas e instituciones españolas. Durante más de 100 años hemos sido pioneros en los avances tecnológicos en el país. En el futuro, nuestro nuevo espacio proporcionará un entorno innovador, sostenible y centrado en las personas que impulsará la colaboración, el bienestar y la creatividad", ha destacado el presidente de Ericsson España, Juan Olivera.

En cuanto a la nueva sede, Madnum es un complejo empresarial propiedad de Colonial que tiene 13.200 metros cuadrados y seis pisos, por lo que Ericsson contará con el mismo espacio que en sus instalaciones actuales.