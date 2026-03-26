Colonial SFL lanza una emisión de deuda de 500 millones de euros en bonos verdes

Archivo - El consejero delegado de Colonial (izq), Pere Viñolas, y el presidente, Juan José Brugera - COLONIAL - Archivo

MADRID 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Colonial SFL ha lanzado una emisión de bonos verdes sénior no garantizados por un importe esperado de 500 millones de euros y con vencimiento en cinco años, es decir, en abril de 2031, según informaron a Europa Press en fuentes del mercado.

La compañía ha abierto ya el libro de órdenes a un precio indicativo de 'midswap' más 135 puntos básicos, dirigido a inversores cualificados. Pagará un cupón fijo anual y cotizará en el mercado regulado de Euronext Dublín.

Colonial SFL cuenta con ráting de 'Baa1', con perspectiva 'estable', por parte de Moody's, y de 'BBB+', también con perspectiva 'estable', por parte de S&P Global Ratings.

En este sentido, se espera que la nueva emisión obtenga una calificación de 'BBB+' por parte de S&P, en línea con el perfil crediticio de la socimi.

La operación supone la primera incursión de Colonial en el mercado de eurobonos en lo que va de año, después de la emisión en septiembre de 2025 de un bono verde de 800 millones de euros con vencimiento en 2031 y cupón del 3,125%.

Los fondos netos obtenidos con esta nueva colocación se destinarán a financiar o refinanciar activos verdes elegibles conforme al marco de bonos verdes de Colonial.

En la operación participan como bancos colocadores BNP Paribas, CaixaBank, Crédit Agricole CIB, IMI-Intesa Sanpaolo y Natixis. El cierre y desembolso de la operación está previsto para el 8 de abril de 2026.