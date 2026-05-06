El comité de empresa y la dirección de Nestlé comienzan hoy la negociación sobre el ERE

Reunión de Arasti y el comité de empresa de Nestlé - GOBIERNO DE CANTABRIA

Afecta a 301 trabajadores de seis centros de trabajo en España

SANTANDER/OVIEDO, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El comité de empresa y la dirección de Nestlé comienzan este miércoles, 6 de mayo, la negociación sobre el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) anunciado por la compañía y que afecta a 301 trabajadores de seis centros de trabajo en España, entre los que se encuentra la fábrica Sevares (Piloña), tras la decisión "estratégica" de la firma de llevar a cabo una "transformación operativa" en España.

Esta primera reunión inicia un proceso que prevé una duración de un mes, con el objetivo de alcanzar el mejor acuerdo.

Los representantes sindicales tratarán de reducir al máximo la cifra de 301 despidos, aunque su aspiración es que no haya ninguno, porque consideran que los despidos, tanto en La Penilla -que cuenta con unos 800 trabajadores de media- como en los demás centros, deberían ser "los mínimos posibles" porque Nestlé "da beneficios", en declaraciones a Europa Press del presidente del comité de empresa, Juan Miguel González (UGT).

Para UGT-FICA, este ERE, que se suma a la reestructuración que implica la eliminación de 16.000 puestos en todo el mundo, es "injustificado, desproporcionado y socialmente inaceptable" en una empresa que "mantiene una posición de liderazgo mundial en el sector alimentario y continúa generando beneficios multimillonarios".

En este sentido, el sindicato ha subrayado que Nestlé registró en 2025 una facturación en España de 89.000 millones de francos suizos (más de 97.000 millones de euros) con un beneficio neto de 9.000 millones de francos suizos (algo más de 9.800 millones de euros).

Los despidos afectarán a los centros de Pontecesures (Pontevedra), Sevares (Asturias), La Penilla (Cantabria), Miajadas (Cáceres), Reus (Tarragona) y Girona.

Por su parte, el consejero de Industria, Eduardo Arasti, ha mantenido un encuentro con los empleados en la jornada previa a esta primera reunión, en el que ha expresado el "máximo" apoyo del Gobierno al comité de empresa.

También, ha mantenido una primera comunicación con la dirección de la empresa en Barcelona y con la directora de la fábrica en Cantabria, Diana del Campo, para escucharlos y conocer la situación.

INTERLOCUCIÓN HONESTA

Por su parte, la empresa, que cuenta con 4.158 trabajadores, ha explicado que este ERE "responde a la evolución del sector" del gran consumo, que ha sufrido un aumento de los costes operativos, además de cambios de hábitos de consumo y el avance de la marca de distribución, lo que conduce a la automatización y digitalización de procesos.

Lo ha decidido tras "un análisis exhaustivo de las estructuras operativas y la implementación de diversas medidas previas de contención de costes".

Asimismo, ha comunicado que la negociación se hará con una "interlocución honesta" con los sindicatos, para explorar medidas que minimicen el impacto en el empleo y ofrecer el apoyo y acompañamiento necesarios a los profesionales afectados.