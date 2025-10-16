El comité del Ibex excluye a MIO Group del Ibex Growth Market All Share tras su OPA de exclusión

Archivo - El presidente de Miogroup, Yago Arbeloa, tras la salida a bolsa de la consultora, que cotiza en BME Growth desde este jueves, 15 de junio. - MIOGROUP - Archivo

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Comité Asesor Técnico del Ibex ha decidido excluir del índice Ibex Growth Market All Share a MIO Group, la consultora de marketing de los hermanos Arbeloa (entre ellos el exfutbolista del Real Madrid Álvaro Arbeloa), según ha indicado en un comunicado.

La decisión tendrá efectos desde el día 21 de octubre y es consecuencia de la oferta pública de adquisición de acciones (OPA) y de la aprobación de exclusión de su cotización.

El Comité realizará el ajuste del citado índice al cierre de la sesión del día 20 de octubre, que es cuando se prevé que finalice el plazo de aceptación de la oferta.

Una vez que el resultado de la oferta haya sido publicado de forma oficial, el Comité tomará las decisiones que estime oportunas al respecto, lo que será comunicado con suficiente antelación.