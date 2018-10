COMUNICADO: ET Solar amplía su presencia en el sector fotovoltaico del Reino Unido

Publicado 21/12/2015 8:51:21 CET

-- ET Solar amplía su presencia en el sector de la energía fotovoltaica del Reino Unido con proyectos a gran escala

MÚNICH, 21 de diciembre de 2015 /PRNewswire/ -- ET Solar, un proveedor de soluciones de energía líder en todo el mundo, anuncia que su filial de propiedad total ET Solutions AG ha ampliado su cartera de nuevo con dos proyectos solares montados sobre el terreno que ascienden a 10 MWp en el Reino Unido para la compañía solar líder en Europa, Lightsource Renewable Energy. Hasta el momento, los proyectos fotovoltaicos conectados a la red de ET Solar han alcanzado los 75 MWp en el Reino Unido.

Los dos proyectos, localizados independientemente en Upper Clayhill Farm en East Sussex y Church Farm en Buckinghamshire, generarán suficiente energía para unos 3.000 hogares con energía renovable limpia y producida localmente. Esto compensará hasta 5.100 toneladas de emisiones de CO2 cada año, y ayudará al Reino Unido a reducir su dependencia en el combustible fósil.

A través de las fases de planificación y desarrollo, la comunidad local fue invitada a hacer su aportación y el diseño del proyecto evolucionó con las opiniones recogidas. En el proyecto Upper Clayhill Farm por ejemplo, el diseño final incluye un Plan de gestión de biodiversidad específico, que asegura que las especies nativas se benefician de la plantación, siembra y creación de hábitats. El sitio también está diseñado para permitir que la tierra de la granja solar se utilice como un pasto para el ganado menor. Además, el proyecto apoya a los trabajadores y empresas locales. Producir electricidad localmente tiene muchas ventajas para todos los implicados.

Los proyectos 10 MWp marcan otro paso hacia el objetivo de ET Solar de convertirse en un importante agente en el mercado solar del Reino Unido ofreciendo soluciones de energía solar llave en mano y electricidad verde al país. "El Reino Unido dirige la expansión de energía solar europea con las mayores instalaciones anuales de los dos últimos años, y hemos estado creciendo con ello", dijo Dennis She, director general y consejero delegado de ET Solar.

Acerca de ET Solar

ET Solar es un proveedor global de soluciones de energía líder. Con innovadoras tecnologías solares y soluciones financieras adaptadas, ET Solar ofrece soluciones profesionales todo en uno en todo el ciclo de vida de la planta de energía solar, incluyendo desarrollo, financiación, ingeniería, aprovisionamiento, construcción y operaciones y mantenimiento. Para más información sobre ET Solar y ET Solutions, visite www.etsolar.com [http://www.etsolar.com/] y www.etsolutions.de [http://www.etsolutions.de/].

Acerca de Lightsource Renewable Energy

Lightsource es el generador de energía solar líder en el Reino Unido. Fundada en 2010, y registrada en Inglaterra y Gales, esta compañía británica ha crecido rápidamente a más de 350 profesionales a tiempo completo y más de 1 GW de activos solares operativos en solo 5 años. Para más información, visite www.lightsource-re.co.uk [http://www.lightsource-re.co.uk/].

