COMUNICADO: KHB Shanghai Kehua Bio-Engineering adquiere la italiana Technogenetics

KHB Shanghai Kehua Bio-Engineering Co., Ltd, que cotiza en la bolsa de valores de Shenzhen (Stock Code 002022), uno de los desarrolladores de productos de diagnóstico in vitro (DIV) líderes en China, ha anunciado hoy el cierre del acuerdo con Technogenetics, una innovadora compañía italiana de inmunodiagnósticos, que implica la adquisición de la compañía italiana y de los activos de DIV de Altergon Italia, un desarrollador y fabricante de fórmulas farmacéuticas innovadoras.

Bajo los términos del acuerdo KHB Shanghai Kehua Bio-Engineering Co ha adquirido el 100% de Technogenetics con una inversión de 28,8 millones de euros, 18,8 utilizados para la adquisición y los 10 millones de euros restantes para el desarrollo empresarial en los siguientes 18 meses. Una nueva corporación italiana, llamada Technogenetics Holdings, se ha creado por la integración de la misión de investigación de inmunodiagnóstico innovador de Technogenetics con una experiencia demostrada de fabricación de DIV durante 30 años de KHB Shanghai Kehua Bio-Engineering Co. Inmediatamente después de la adquisición de Technogenetics por KHB, Altergon Italia llevará a Newco su derivada de DIV, incluyendo sus premisas en I+D en el sur de Italia (Avellino) y China (Qingdao y Shenzhen), como su contribución a KHB, sociedad conjunta italiana en la que KHB tiene un 80% y Altergon el 20% restante del capital de acciones.

"Estamos muy contentos con este acuerdo con Technogenetics, una de las compañías italianas de inmunodiagnóstico más innovadoras, que marca un logro comercial adicional en nuestra estrategia de asociación", dijo Tang Weiguo, presidente de KHB Shangai Kehua Bio-Engineering Co. "Creemos que la experiencia de Technogenetics en el negocio del diagnóstico puede contribuir a productos innovadores y valiosos para el mercado chino y dará a KHB Shangai Kehua Bio-Engineering Co una nueva oportunidad empresarial en el mercado europeo y norteamericano".

"Este acuerdo con KHB Shanghai Kehua Bio-Engineering Co"- explicó Salvatore Cincotti, consejero delegado de Technogenetics y Altergon Italia, "es muy importante para las nuevas posibilidades de desarrollo del mercado de las premisas italianas y es un importante hito para el reconocimiento de nuestras capacidades en I+D en un campo muy competitivo, como el diagnóstico".

"Con esta operación", dijo Giorgio Pisani, director general de IBSA Italia, dueño anterior de Technogenetics mediante su filial Bouty SPA, "hemos creado las mejores condiciones para el desarrollo de Technogenetics y para utilizar su liderazgo en el desarrollo de investigación de DIV. Al mismo tiempo, como IBSA Institute Biochimique, centraremos nuestros esfuerzos en el negocio farmacológico con recursos frescos para invertir en investigación clínica".

IBSA/Bouty/Altergon ha sido ayudado para este acuerdo, como asesor global, por la consultora suiza especializada en fusiones y adquisiciones "Financial Technologies SA", actuando mediante las oficinas operativas localizadas en Suiza y China.

