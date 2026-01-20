Ascienden a 41 los fallecidos por el accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba)

El presidente de la Junta de Andalucía atiende a los medios de comunicación tras visitar a los equipos emergencias en el Polideportivo de Adamuz , a 19 de enero de 2026 en Adamuz (Córdoba, España). El descarrilamiento de trenes en el término municipal cor - Francisco J. Olmo - Europa Press

MADRID 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El número de fallecidos en el descarrilamiento de trenes ocurrido en el término municipal cordobés de Adamuz, registrado en la tarde de este domingo, asciende a 41 personas a las 08.50 horas de este martes, tras hallarse un nuevo cuerpo en el tren Iryo que descarriló, según han confirmado a Europa Press fuentes del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

Hasta las 18.45 horas de este lunes, un total de 122 personas habían sido atendidas a causa del siniestro -117 adultos y cinco niños-, mientras que 41 permanecen ingresadas -37 adultos y cuatro niños-.

En concreto, según los datos de la Junta de Andalucía, 81 heridos han sido ya dados de alta.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha indicado que los trabajos para la recuperación e identificación de las víctimas del accidente de tren de Adamuz (Córdoba) prosiguieron a lo largo de toda la noche, mientras que el operativo desplegado estuvo en activo en la zona "hasta que se recobre la normalidad".

INFORMACIÓN A FAMILIARES

Al respecto, la Junta de Andalucía ha habilitado un punto de información a familiares de los afectados en el Centro Cívico Poniente Sur, ubicado junto a la Plaza de Toros de Córdoba.

Hasta este lugar se ha fletado un autobús para trasladar a familiares de afectados desde el Centro de Mayores de Adamuz, y en él se encuentran efectivos de Cruz Roja, de los servicios sanitarios del 061, de la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) y psicólogos del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental (Giped).