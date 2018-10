COMUNICADO: La Knowledge Summit 2015 de Dubai contará con expertos mundiales que exploran innovaciones del dominio de conocimiento

Actualizado 23/11/2015 14:12:12 CET

La Knowledge Summit 2015, una destacada plataforma de debate acerca de las soluciones más innovadoras dentro de la transferencia, diseminación y localización del conocimiento en las comunidades árabes, estará encabezada por más de 40 ponentes, incluyendo científicos, ministros y expertos académicos de las universidades de todo el mundo, durante un evento de tres días de duración que se llevará a cabo en Dubai del 7 al 9 de diciembre de 2015.

Entre todos ellos destaca Gordon Brown, antiguo Primer Ministro británico, además de Steve Wozniak, co-fundador de Apple Inc. La cumbre será además lugar de hospedaje de algunos de los pioneros árabes del conocimiento, como el doctor Labib Khadra, Ministro de Educación Superior de Jordania, además de Elias Bou Saab, Ministro de Educación y Educación Superior del Líbano.

Organizada por Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Foundation, líder dentro de la diseminación del conocimiento y apoyo de los esfuerzos de desarrollo a nivel mundial, en cooperación con el United Nations Development Programme, la cumbre será testigo del lanzamiento de varios proyectos innovadores e iniciativas que apoyan el desarrollo del conocimiento dentro de la región.

Haciendo frente a los detalles en la rueda de prensa de Dubai, Jamal Bin Huwaireb, director administrativo de la fundación, dijo: "La Knowledge Summit 2015 encenderá una luz acerca del estado del conocimiento, debatiendo sobre las oportunidades en las soluciones innovadoras en desarrollo dentro de este campo. La cumbre, que se está organizando bajo el tema 'The Way to Innovation', será además una plataforma para revisar las mejores prácticas dentro de la localización, diseminación y transferencia de conocimiento".

Jamal bin Huwaireb afirmó que la cumbre honrará a una figura internacional con el premio Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Knowledge Award para 2015, por su contribución de cara a la diseminación del conocimiento.

"La fundación - en cooperación con el United Nations Development Programme - desvelará además los resultados del Arab Knowledge Index, que destaca el estado real de la formación en la región de Arabia y que indica el estado de la economía del conocimiento y tecnología de información en cada uno de los países", explicó Jamal bin Huwaireb.

Yakup Beris, coordinador del programa regional de la Regional Hub- Bureau for Arab States de UNDP, comentó: "El Arab Knowledge Index ayudará a identificar mejor las formas en las que se permite que los seres humanos accedan al conocimiento que realmente importa para conseguir mejores oportunidades que mejoren sus vidas. El índce además nos permite proporcionar formas para mejorar el entorno que permite a los jóvenes adquirir todas las habilidades necesarias y los valores para convertirse en miembros actives de su sociedad, contribuyendo a este desarrollo".

La cumbre además será testigo del lanzamiento del Arab Knowledge Portal, titulado 'Knowledge 4 All', una plataforma electrónica interactiva de grandes datos en la región de Arabia procedente de varias fuentes prestigiosas y creíbles, explicó Beris.

La primera edición de la Knowledge Summit celebrada el año pasado trató los temas más importantes a los que se enfrentan los países dentro de la región de Arabia. En el evento se lanzaron el Arab Knowledge Report y el Report of the United Arab Emirates.

