COMUNICADO: YES BANK se compromete a movilizar 5.000 millones de dólares estadounidenses

-- YES BANK se compromete en COP21, París, a movilizar 5.000 millones de dólares estadounidenses para la acción climática en 2020

YES BANK, el quinto banco de sector privado más grande de la India, llevó a cabo un anuncio destacado en la cumbre climática de la Conference of Parties (COP) de París para movilizar 5.000 millones de dólares estadounidenses para las finanzas climáticas de la India. Con el fin de conseguir el objetivo de la India de cumplir con sus Intended Nationally Determined Contributions (INDCs), YES BANK pretende movilizar 5.000 millones de dólares estadounidenses de 2015 a 2020 para la acción climática por medio del préstamo, inversión y consecución de capital para mitigar, adaptar y resistencia.

Rana Kapoor, director administrativo y consejero delegado de YES BANK, al tiempo que gradeció su compromiso destacó: "COP21 es una demostración del potencial para fortalecer las asociaciones entre los gobiernos y los negocios, creando nuevas rutas para conseguir las innovaciones de negocios y finanzas para hacer frente al cambio climático. Esto se puso en marcha por medio de la cumplimentación de los negocios de sus compromisos realizados en septiembre del año 2014 a través de la UN Climate Summit. YES BANK se ha comprometido a presentar unos fondos destinados para 5.000 MW de energía limpia al año, que ha conseguido con creces. La intervención empresarial proactiva es vital para lograr los objetivos climáticos y las instituciones financieras disponen de un papel superior en la acción hacia el clima. YES BANK se compromete por complete a desempeñar un papel de catalizador, trabajando hacia el desbloqueo de los mecanismos financieros innovadores para conseguir el ambicioso objetivo de la India de luchar contra el cambio climático a corto y largo plazo".

Por medio de estos compromisos YES BANK busca fortalecer la sostenibilidad medioambiental general. En las dos semanas de la cumbre climática COP21 asistieron más de 150 jefes de estado y gobiernos y más de 40.000 delegados se comprometerán a limitar el aumento de las temperaturas mundiales a menos de 2 grados Celsius a través de un acuerdo común.

Acerca de YES BANK

La banca, el quinto mayor sector privado de la India, que cuenta con una presencia en la India en los 29 estados y en 7 territorios de la unión de la India, tiene su sede principal en el Lower Parel Innovation District (LPID) de Bombay, y es producto del compromiso profesional y de empresa de su fundador, Rana Kapoor y de un equipo gestor destacado, para crear un servicio de alta calidad centrado en el cliente de banco privado de la India para los negocios futuros de la India. YES BANK ha evolucionado como banco profesional de la India con el objetivo de "construir el mayor banco del mundo y de la más alta calidad en la India" para el año 2020.

