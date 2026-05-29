Los conciertos de Bad Bunny tendrán un impacto entre 14 y 28 millones en restaurantes

Concierto de Bad Bunny en Barcelona - LORENA SOPENA - EUROPA PRESS

MADRID, 29 May. (EUROPA PRESS) -

La llegada del puertoriqueño Bad Bunny a Madrid, donde ofrecerá una decena de conciertos en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid, que arrancan el 30 de mayo y cierra el 15 de junio, está revolucionando el panorama del ocio y la gastronomía en la capital, impulsando las reservas de restaurantes en las zonas más céntricas.

En concreto, los barrios que concentran un mayor volumen de reservas durante las fechas de conciertos son Malasaña, Chueca y Tribunal, que lideran el ranking con un 10% del total y un ticket medio de 26 euros, seguido por el barrio de Las Letras y zona Atocha/Jerónimos con un 8% de las de toda la ciudad y un ticket medio de 31 euros, mientras que otras zonas que también están elevando las reservas son Lavapiés, Antón Martín y Embajadores, con un 7% de todas las registradas, con un ticket medio de 25 euros, según los datos de TheFork.

Otras zonas de la capital donde también se han impulsado las reservas son el de Salamanca (Lista, Castellana, Goya), que es una de las zonas que más incrementa su peso en reservas respecto al mismo periodo de 2025, creciendo más de 3 puntos porcentuales, hasta situarse en un 3,4% y los de Chamberí, Argüelles, Conde Duque, Gaztambide también registran una evolución positiva, aumentando cerca de 2,4 puntos porcentuales frente al año pasado.

De esta forma, el día con más reservas es este sábado 30 con un 23% del total, fecha en la que se celebra el primer concierto, por delante de 6 de junio, que representa el 12% del total de las contabilizadas en este periodo.

Por tipo de cocina, la mediterránea (16%), la japonesa (11%) y la italiana (10%) se imponen como las favoritas en la ciudad para esos días, mientras que respecto a las tipologías de restaurantes más populares, los catalogados como ideales para ir con amigos concentran el 55% de las reservas, seguidos de los que tienen terraza exterior, con un 12% y los familiares (11%).

La residencia de Bad Bunny en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid tendrá un impacto económico entre los 14 y 28 millones de euros en bares, restaurantes y cafeterías de la capital, según las estimaciones realizadas por Hostelería de Madrid.

Se prevé la asistencia total de 500.000 personas a los conciertos de la capital, de las cuales se estima que un 40% sean fans procedentes de fuera de la región.

En concreto, el nivel de gasto de los asistentes (público latino e hispanohablante, de la generación Z y jóvenes millennials) puede oscilar entre los 20 y 40 euros diarios en establecimientos de restauración de servicio rápido y tique medio y medio bajo, generando un impacto global en el sector de entre 14 y 28 millones de euros entre los diez conciertos del artista en la capital.

Este impacto supone entre un 7,5% y un 12,7% de los ingresos totales previstos por la entidad de promotores musicales (APM) para los diez conciertos del artista en Madrid, que han estimado entre 185 y 220 millones de euros totales.

CAMISETAS Y VINILOS, LO MÁS DEMANDADO

Pero el fenómeno por Bad Bunny también se percibe en todo lo relacionado con el cantante. Así, la cámara que se entrega a los asistentes a sus conciertos se ha disparado un 180% en las búsquedas en Wallapop, convirtiéndose en uno de los artículos más deseados entre fans y coleccionistas.

El interés por el cantante se ha disparado un 143% en las búsquedas en las últimas semanas, con los fans buscando vinilos, camisetas y accesorios.

Las búsquedas de camisetas inspiradas en el artista puertorriqueño han crecido un 120%, mientras que el interés por sus vinilos sigue consolidándose, ya que las búsquedas del vinilo DeBÍ TiRAR MáS FOToS aumentan un 96%, seguido de Un Verano Sin Ti, con un alza del 89%, y YHLQMDLG, que registra una subida del 70%.