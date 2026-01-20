La Conferencia Sectorial repartirá 46,6 millones para promocionar el vino español en el extranjero en 2027

Archivo - Vides. - GOBIERNO DE ARAGÓN - Archivo

La Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural, celebrada por videoconferencia y presidida por el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha acordado este lunes repartir 46,6 millones de euros entre las comunidades autónomas para los programas de promoción del vino en mercados de terceros países de cara a 2027.

El presupuesto disponible para dicho ejercicio asciende a 55,6 millones de euros, mientras que las CC.AA. han solicitado ayudas por debajo del límite disponible. Actualmente, la subvención máxima que se puede conceder es del 50%.

El ministro ha planteado elevar esta subvención al 60% para aprovechar la posibilidad que ofrece la futura modificación del reglamento europeo pendiente de aprobación en el denominado 'paquete vino'.

Esta línea de promoción se enmarca en la Intervención Sectorial Vitivinícola (ISV) del Plan Estratégico de la Política Agraria Común (PAC), con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía Agraria (FEAGA).

Planas ha destacado que estos programas permiten expandir las características y cualidades de los vinos españoles en terceros países, lo que mejora su competitividad y consolida nuevos mercados.

Así, a Castilla y León se han asignado 9.404.506,34 euros; seguido de País Vasco con 8.365.068,85 euros; Cataluña con 5.997.457,53 euros; La Rioja con 4.824.635,36 euros; Andalucía con 3.479.110,57 euros; Comunidad de Madrid con 2.800.937 euros; Murcia con 2.707.675,28 euros; Castilla-La Mancha con 2.380.049,58 euros; Comunidad Valenciana con 2.046.001,28 euros; Aragón con 2.018.890,76 euros; Galicia con 1.190.001,14 euros; Navarra con 924.930,68 euros; Extremadura con 401.153,66 euros; y Canarias con 62.643,10 euros.

Durante la reunión también se ha aprobado el Plan Nacional de Vigilancia del Mercado de Productos Fertilizantes de la Unión Europea (UE) para el periodo 2026-2029 que garantiza la correcta supervisión de estos productos. La estrategia incorpora las aportaciones de las CC.AA. y prevé la creación de grupos de trabajo para mejorar y coordinar las labores de vigilancia.

Además, se han aprobado los programas nacionales correspondientes al ámbito agroalimentario y pesquero del Plan Nacional de Control Oficial de la Cadena Alimentaria 2026-2030.

CONSEJOS CONSULTIVOS

Planas ha presidido también los Consejos Consultivos de Política Agraria y Pesquera para Asuntos Comunitarios, en los que ha informado a los consejeros autonómicos sobre los asuntos del orden del día del Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca de la UE de la próxima semana.

Entre ellos, se ha abordado la modificación del reglamento europeo de producción ecológica, que busca simplificar la normativa y mejorar la competitividad del sector, que se encuentra aún en una fase inicial. España defenderá que el logotipo ecológico de la UE se reserve solo para aquellas producciones ecológicas que cumplan los mismos requisitos que las producciones europeas.

Asimismo, España incluirá dos denominados "puntos varios", uno para solicitar mayor flexibilidad en la aplicación del reglamento de control pesquero, dado que algunas de sus disposiciones resultan de una enorme complejidad para su cumplimiento por la flota pesquera, y otro, para reiterar la necesidad de modificar el reglamento del Mediterráneo y la revisión de los modelos científicos.

También se han intercambiado impresiones sobre la nueva Estrategia Europea de Bioeconomía, destacando el papel central de la agricultura, la pesca, la acuicultura y la silvicultura, y la necesidad de contar con financiación adecuada para impulsar la bioeconomía azul, el regadío sostenible, el uso de biomasa marina, la fertilización innovadora, la valorización de residuos marinos y subproductos de la pesca, y la biotecnología aplicada al sector primario.