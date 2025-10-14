El Congreso vuelve a rechazar una ley para reducir la jornada laboral con los votos de PP, Vox y Junts

El diputado del BNG Néstor Rego, interviene durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 14 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Congreso, con el voto en contra de PP, Vox y Junts, ha rechazado este martes la admisión a trámite de una proposición de ley del BNG para rebajar a 35 horas semanales la jornada laboral, más reducida aún que las 37,5 horas que propuso la vicepresidenta Yolanda Díaz y que fue derrotada hace poco más de un mes por los mismos tres partidos.

Las tres formaciones y UPN han sumado una mayoría absoluta de 178 'noes' frente a PSOE, Sumar, ERC, Bildu, Podemos y la diputada de Compromís integrada en el Grupo Mixto, Águeda Micó, que han sumado 162 'síes'. Por su parte, Coalición Canaria y el PNV han decidido abstenerse, mientras que el exministro socialista integrado en el Grupo Mixto, José Luis Ábalos, no ha votado.

En el debate parlamentario, el diputado del BNG Néstor Rego ha instado a los grupos a apoyar la admisión de la proposición de ley, que ha presentado como una "segunda oportunidad" para trabajar en las garantías reales de los trabajadores y el derecho a la desconexión.

Rego ha ensalzado desde la tribuna del Congreso que la propuesta del Bloque supone una mejora en las condiciones de vida de la clase trabajadora, así como una mejor conciliación entre la vida laboral y familiar. Asimismo, ha puesto como ejemplo a Francia, país donde hace ya 25 años se fijó la jornada laboral en un máximo de 35 horas semanales.

JUNTS DICE QUE ES VOTAR UNA PROPUESTA "DERROTADA"

En el turno de fijación de posiciones, el diputado de Junts Josep Maria Cervera ha criticado al BNG por intentar "retorcer" una propuesta "derrotada" del Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz, y ha aseverado que la posición del partido de momento no ha cambiado ni por la jornada de 37,5 horas ni por la de 35 horas.

En concreto, ha explicado que Junts es contrario a reducir la jornada por ley sin un consenso previo del diálogo social. En cuanto a la referencia a Francia, Cervera ha espetado a Rego que no es el mejor ejemplo para exponer, pues el país vecino está "políticamente bloqueado" y en el plano laboral ya está planteando recortar festivos para poder hacer frente a sus gastos.

En términos similares se ha pronunciado la diputada del PP María Isabel Prieto, quien ha incidido en que la propuesta ya fracasó hace un mes cuando el Congreso debatió las enmiendas de totalidad al proyecto de ley auspiciado por Yolanda Díaz.

Así, ha incidido en que una medida de este calado no puede adoptarse "a espaldas" del mundo empresarial y ha reprochado al BNG que con su propuesta busque "enfrentar a trabajadores y empresarios" mediante un enfoque de lucha de clases que, a su juicio, está "superado y desfasado".

De su lado, el diputado de Vox Juan José Aizcorbe ha apuntado que el BNG solo busca "vender humo" con la propuesta, que en su opinión sólo serviría para encarecer y fragmentar el empleo y convertirlo en un "privilegio para unos pocos".

EL PSOE CRITICA A LAS DERECHAS

En el otro lado, la diputada del PSOE Ana Cobo ha avanzado el apoyo de su grupo a la norma y ha criticado que aunque PP diga que no quiere ni oír hablar de Junts y Junts no quiera saber nada de Vox, cuando se trata de "desproteger" los trabajadores todos "se dan la mano y tan amigos".

Por parte de Sumar, Verónica Martínez Barbero también ha mostrado su respaldo a la iniciativa porque es ya "una demanda de la mayoría de la sociedad" y ha asegurado que la reducción de la jornada sin reducción de salario acabaría siendo una realidad tarde o temprano.

Por último, tanto ERC como EH Bildu han avanzado su voto a favor, mientras que el PNV, que apoyó la reducción que propuso el Gobierno y ahora se ha abstenido, ha remarcado que lo fundamental es retomar el proyecto para situar la jornada en 37,5 horas semanales.