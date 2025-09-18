El consejero delegado de Mediobanca dimite tras la toma de control del banco por parte de Monte dei Paschi

MADRID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero delegado de Mediobanca, Alberto Nagel, ha anunciado su dimisión en conjunto con otros altos cargos de la entidad bancaria tras la toma de control de la firma por parte de su rival, Banca Monte dei Paschi di Siena, el pasado 9 de septiembre, según informó el banco en un comunicado.

"Para facilitar una transición ordenada y oportuna mediante el nombramiento de un nuevo órgano de gestión, todos los consejeros, a excepción de uno, presentaron su dimisión", señaló el banco.

Las dimisiones serán efectivas a partir de la fecha de la próxima junta anual, prevista para el 28 de octubre, cuando se nombrará un nuevo consejo.

Banca Ponte dei Paschi di Siena se hizo con el 62,3% del capital social de Mediobanca con una participación mayoritaria después de lanzar una OPA hostil sobre la misma.

Una semana antes, Monte dei Paschi decidió aumentar en 750 millones de euros adicionales su oferta por Mediobanca, lo que elevó el valor de la entidad a 16.950 millones de euros. De esta manera, indicó que abonaría 0,90 euros en efectivo por cada título de Mediobanca hasta sumar las 2,533 acciones de nueva emisión por cada participación en este último banco.

Al mismo tiempo, la dirección de Monte dei Paschi retiró el objetivo de adquirir el 66,67% de las acciones de Mediobanca para considerar exitosa la operación y rebajó el umbral hasta el 35%.