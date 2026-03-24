El consejero de Deutsche Telekom Abdurazak Mudesir dejará la compañía a finales de este mes

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MADRID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Deutsche Telekom Abdurazak Mudesir, responsable del área de Producto y Tecnología de la compañía, dejará la empresa a petición propia el próximo 31 de marzo para asumir un nuevo cargo profesional en el extranjero, según ha informado la compañía en un comunicado.

Mudesir formaba parte del máximo órgano ejecutivo del grupo desde octubre de 2025, donde supervisaba la estrategia tecnológica, la innovación y la transformación digital.

Su labor también abarcaba el impacto de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial (IA) en los modelos de negocio, así como la transformación de las tecnologías de la información (TI), la seguridad y la gestión de crisis.

Antes de incorporarse al consejo de administración, Mudesir fue director de Tecnología del grupo, liderando las áreas de Estrategia Tecnológica, Arquitectura e Innovación y la Gestión Estratégica de Proveedores.

Asimismo, fue director general de Tecnología para Telekom Alemania. Con anterioridad ocupó los cargos de vicepresidente sénior de Servicios y Plataformas y arquitecto jefe del grupo.

Antes de unirse a Deutsche Telekom en abril de 2018, trabajó en Huawei Technologies como vicepresidente de 5G en Europa.