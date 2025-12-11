El Consejo General de Economistas de España y ExpoRetail Iberoamérica se alían para impulsar el 'retail'

Firma del acuerdo entre el Consejo General de Economistas de España y ExpoRetail Iberoamérica - CONSEJO GENERAL DE ECONOMISTAS DE ESPAÑA

MADRID 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo General de Economistas de España y la feria ExpoRetail Iberoamérica han suscrito un acuerdo de colaboración para unir fuerzas e impulsar el sector del 'retail', según informa en un comunicado.

En concreto, este convenio es un espaldarazo institucional a la primera feria iberoamericana del Retail, que espera contar con una audiencia de más de 10.000 profesionales y que se celebrará el 17 y 18 de junio de 2026 en el Pabellón 4 de Ifema Madrid.

El presidente del CGE, Miguel Ángel Vázquez Taín, se ha congratulado de esta alianza. "Este acuerdo de colaboración con ExpoRetail Iberoamérica permitirá a los colegiados ganar visibilidad en un espacio de networking con empresarios y directivos del sector retail, así como posicionarse como referentes en asesoramiento económico para este tipo de empresas a nivel nacional y de Iberoamérica", ha señalado.

Por su parte, el presidente de Exporetail Iberoamérica, Laureano Turienzo, considera que "esta alianza ofrece importantes atractivos y, sobre todo, avala la trascendencia de un encuentro único e innovador, que atiende a las necesidades específicas de un mercado potencial de 700 millones de personas".

La combinación de presentaciones, charlas informativas, mesas de debate y sesiones prácticas con la instalación de una amplia, representativa y selecta exposición comercial, con la presencia ya confirmada de más de un centenar de stands de empresas de referencia en el sector del Retail, ofrece un atractivo particular para todos los profesionales que ejercen en el ámbito económico.

Además, este encuentro ha sido específicamente diseñado como punto de encuentro internacional y para facilitar el networking y el intercambio de experiencias de éxito.

Las estimaciones actuales sitúan a ExpoRetail Iberoamérica como un encuentro que tendrá una audiencia que prevé superar los 10.000 profesionales de todo el mundo (con predominio de nacionalidades de habla hispana), con unos 3.000 asistentes presenciales.