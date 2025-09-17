Un consorcio liderado por Oracle, Andreessen Horowitz y Silver Lake asumirá el control del TikTok americano

Logo de TikTok en un móvil con una bandera de Estados Unidos de fondo. - Algi Febri Sugita/ZUMA Press Wir / DPA

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un consorcio formado por la tecnológica Oracle y las firmas de capital riesgo Andreessen Horowitz y Silver Lake Management sería el encargado de asumir las operaciones estadounidenses de la red social china TikTok, según ha asegurado 'Bloomberg' citando fuentes conocedoras del asunto.

El acuerdo marco que representantes norteamericanos y chinos han negociado en Madrid será debatido para su aprobación final en la llamada que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo chino, Xi Jinping, mantendrán este viernes.

Según lo previsto, la participación de ByteDance en TikTok caerá por debajo del 20% para cumplir con una ley estadounidense de 2024 que exigía a la empresa asiática que desinvirtiera de la aplicación o que se enfrentase a una prohibición total para operar en el país. Una vez cumplidas las condiciones del acuerdo, los usuarios estadounidenses de TikTok migrarían a una nueva plataforma.

Los técnicos estadounidenses de TikTok ya están probando la aplicación piloto, que replicará los algoritmos de la 'app' original. En este sentido, ByteDance concederá la licencia de uso de los mismos.

No obstante, aún persisten detalles por aclarar sobre la operación, como el valor de la transacción monetaria, o la porción exacta del capital social que tomará cada parte. Las fuentes consultadas apuntan a que Oracle estaría interesada en hacerse con una participación menor en el nuevo TikTok.