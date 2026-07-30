La constitución de sociedades cayó un 3,4% en mayo tras bajar en diez comunidades, según los notarios

Archivo - Imagen de recurso de emprendedores. - AYUNTAMIENTO DE COLMENAR VIEJO - Archivo

MADRID 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La constitución de nuevas sociedades descendió un 3,4% interanual en mayo, hasta las 11.156 empresas, según la estadística publicada este jueves por el Centro de Información Estadística del Notariado (CIEN). El retroceso se produjo después de que la creación de empresas disminuyera en diez comunidades autónomas, mientras que aumentó en las siete restantes.

De las 11.156 sociedades constituidas durante el quinto mes del año, 8.097 se crearon con un capital social fundacional de entre 3.000 y 4.000 euros, lo que supone un descenso del 2,9% respecto al mismo mes de 2025. Dentro de este tramo, el capital medio de constitución se situó en 3.015 euros.

Por comunidades autónomas, la constitución de sociedades descendió en diez territorios. Los mayores retrocesos correspondieron a Baleares, con una caída del 17,1%, seguida de Cantabria (-13,5%) y Comunidad Valenciana (-11,4%). También se registraron descensos en Aragón (-10,3%), Asturias (-10%), Cataluña (-8,9%), Castilla-La Mancha (-8%), Galicia (-5,4%), Canarias (-2,7%) y Navarra (-0,8%).

En cambio, la creación de empresas aumentó en siete comunidades autónomas. La Rioja encabezó los incrementos, con un alza del 78,1%, seguida de Extremadura (+30,4%) y Castilla y León (+15,6%). También crecieron las constituciones en País Vasco (+11,2%), Región de Murcia (+11%), Andalucía (+1,3%) y Comunidad de Madrid (+0,2%).

El Centro de Información Estadística del Notariado recuerda que los datos correspondientes a los tres últimos meses de las series incluidas en la estadística tienen carácter provisional hasta disponer del 100% de la información con la que se elaboran estos informes.