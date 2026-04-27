La consultora gallega Redegal reduce sus pérdidas un 55,6% en 2025 y factura cerca de 17 millones (+22,4%)

Archivo - El presidente ejecutivo de Redegal, Jorge Vázquez, en el tradicional 'toque de campana' en la Bolsa de Madrid debido al debut de la negociación de los títulos de la compañía en el segmento Scaleup de BME, a 23 de enero, en Madrid (España). - BME - Archivo

MADRID 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consultora gallega de tecnología y marketing Redegal registró unas pérdidas netas atribuidas de 787.922 euros en 2025, lo que supone un 55,6% menos que los 'números rojos' de 1,8 millones de euros con los que cerró el ejercicio anterior, según las cuentas presentadas por la compañía en el BME Growth.

La empresa, que debutó en el segmento Scaleup de BME el 23 de enero de 2025, facturó 16,8 millones de euros el año pasado, lo que representa un incremento interanual del 22,4% en comparación con los 13,8 millones de euros del curso previo.

En cuanto a la distribución de los ingresos por áreas de negocio, Digital Business concentró el 74,9% de la facturación global (72,9% en 2024), seguido de Tech, con un 21,0% (24,2% en 2024), y Producto, con un 4,0% (2,9% en 2024).

Por distribución geográfica, el 94,1% de la facturación se concentró en España (92,1% en 2024), mientras que el 4,3% correspondió al resto de Europa (5,2% en 2024) y el 1,6% al resto del mundo (2,7% en 2024).

El resultado bruto de explotación (Ebitda) registró un incremento interanual del 283,2%, hasta los 1,1 millones de euros. Por su parte, el Ebitda ajustado --que excluye gastos extraordinarios derivados de la transición al segmento BME Growth y el deterioro de créditos comerciales en México-- se situó en 1,54 millones de euros, frente a los 650.000 euros de 2024, lo que supone un aumento del 137,8%.

Por otro lado, la deuda financiera neta experimentó un incremento de 2,1 millones de euros, hasta situarse en 2,6 millones, frente a los 0,5 millones registrados al cierre de 2024.

El presidente ejecutivo de Redegal, Jorge Vázquez, ha señalado que, de cara al periodo 2025-2028, la compañía ha formalizado un plan estratégico articulado sobre palancas de crecimiento orgánico e inorgánico.

Los compromisos cuantitativos contemplan alcanzar unos ingresos totales de 22,6 millones de euros en 2028 y un Ebitda ajustado de 4,4 millones de euros.