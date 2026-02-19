Las consultoras estiman un crecimiento del 6,1% en sus ingresos del sector financiero y asegurador en 2025

De izquierda a derecha: José María Beneyto, Alejandra Kindelán, Germán del Real y Jordi Casals. - AEC

MADRID 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las consultoras que forman parte de la Asociación Española de Empresas de Consultoría (AEC) estiman un crecimiento del 6,1% en sus ingresos procedentes de entidades financieras, bancarias y aseguradoras en 2025, ha anunciado este jueves la entidad.

El sector financiero generó a la consultoría 6.397 millones de euros en ingresos en 2024, según el último informe anual publicado de la AEC, lo que lo mantiene como el mayor demandante de servicios de consultoría en España, posición que ocupa desde hace una década. También es el sector más digitalizado, por encima del de telecomunicaciones, informa en un comunicado.

Ese aumento del 6,1% en los ingresos "refleja el papel estratégico de las consultoras en la transformación digital y del modelo de negocio que experimenta el sector financiero", destaca la AEC, patronal del sector, que agrupa a 25 de las empresas más importantes de consultoría y tecnologías de la información.

"En 2025, los grandes bancos españoles consiguieron seguir mejorando su ratio de eficiencia gracias a la digitalización, conteniendo costes y optimizando sus procesos", ha declarado el presidente de la AEC, José María Beneyto, en el encuentro informativo 'La consultoría ante la transformación del sector financiero'.

"Estamos ayudando a construir una banca más innovadora, competitiva y con más capacidad de responder a las necesidades de sus clientes y a un entorno cada día más exigente" por la transformación, las nuevas formas de competencia y el marco regulatorio, añade en el evento, celebrado este jueves y que ha reunido a doce expertos de empresas de la AEC.

"La colaboración entre banca y consultoría posibilita a las entidades seguir innovando, proteger la confianza de los clientes y garantizar que el sistema financiero siga siendo un motor de crecimiento para nuestra economía", concluye Beneyto.

Por su parte, la presidenta de la Asociación Española de Banca (AEB), Alejandra Kindelán, ha enfatizado que "la Europa de la burocracia tiene que dejar paso a la Europa del pragmatismo", antes de apuntar varias cifras: más de 90.000 páginas de regulación y de 20 organismos implicados, unas 1.700 normas aprobadas en los últimos cuatro años y un incremento acumulado superior a los 100.000 millones de euros en requerimientos de capital.

"No podemos afrontar los retos del presente con estructuras del pasado", ha insistido Kindelán: "Europa necesita crecer".

"Necesitamos un marco regulatorio y supervisor más simple, más previsible y ágil, que permita decidir y actuar con rapidez cuando la situación lo exige", concluye la presidenta de AEB.