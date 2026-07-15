Las cooperativas rebajan en un 9,5% la previsión de cosecha de cereal, hasta 18,6 millones de toneladas

Campo de cultivo de cereal - EUROPA PRESS

MADRID, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejo sectorial de cereales de Cooperativas Agro-alimentarias de España ha rebajado su estimación de cosecha de cereal para 2026 y sitúa la producción nacional en 18,6 millones de toneladas, casi dos millones menos que el aforo realizado en mayo, cuando se preveían 20,56 millones de toneladas, según informa en un comunicado.

En concreto, la organización atribuye este recorte, del 9,5%, a las elevadas temperaturas y a la falta de precipitaciones en las fases finales del cultivo, que han reducido el potencial productivo pese a que los rendimientos se mantienen próximos a la media de los últimos cinco años.

Según la segunda estimación elaborada a medida que avanza la recolección y se dispone de datos más precisos en las principales zonas productoras, la cosecha de 18,6 millones de toneladas se obtendría sobre una superficie estimada de 5,28 millones de hectáreas, de acuerdo con los últimos datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

El rendimiento medio nacional se sitúa en 3,52 toneladas por hectárea, lejos de la excepcional campaña de 2025, cuando se alcanzaron 26,64 millones de toneladas, con una caída de producción de hasta el 30% y del rendimiento del 24% respecto a ese año.

Cooperativas Agro-alimentarias explica que las expectativas favorables generadas por las lluvias de primavera no se han consolidado de manera uniforme. Así, las altas temperaturas registradas desde la segunda mitad de mayo aceleraron el desarrollo y la maduración de los cultivos en amplias zonas del centro y norte peninsular, reduciendo el periodo de llenado, el peso del grano y, en consecuencia, el rendimiento final.

La evolución climática, con un mayo muy cálido y seco y un junio extremadamente cálido y muy seco, ha provocado fuertes recortes de rendimiento, especialmente donde el cereal seguía en fase de llenado cuando se produjeron los episodios de calor, mientras que en Andalucía las lluvias persistentes del invierno causaron encharcamientos y problemas de nascencia y uniformidad en determinadas parcelas.

La producción de cereales de invierno se estima en torno a 14,8 millones de toneladas, con descensos generalizados en todos los cultivos: 5,6 millones de toneladas de trigo blando, 449.000 toneladas de trigo duro, 6,9 millones de toneladas de cebada, 868.000 toneladas de avena, 149.000 toneladas de centeno y 804.000 toneladas de triticale y otros cereales. A estas cifras se añaden, de manera aún preliminar, 3,83 millones de toneladas de maíz.

Frente a la campaña pasada, el trigo blando reduce su previsión de producción un 36% y la cebada ajusta un 32%, aunque esta continúa siendo el principal cereal español por volumen, con un rendimiento medio de 3,19 toneladas por hectárea, seguida del trigo blando, con 3,25 toneladas por hectárea, ambos muy alejados de los niveles extraordinarios del año anterior.

Más allá del impacto productivo, las cooperativas advierten de que la campaña está marcada por un fuerte deterioro de la rentabilidad. El incremento de los costes de producción en insumos, energía y labores ha reducido de forma significativa el margen económico de las explotaciones cerealistas, de modo que, aunque los rendimientos se sitúan próximos a la media de los últimos cinco años, el resultado económico es sensiblemente peor que en campañas anteriores.

En este contexto, Cooperativas Agro-alimentarias de España considera prioritario avanzar en el manejo profesionalizado de los cultivos, la mejora genética, el uso de semilla certificada o de grano adecuadamente acondicionado, la agricultura de precisión y el fortalecimiento de los seguros agrarios, y destaca la iniciativa 'Agricultores Contra el Cambio Climático' (AC3) como herramienta clave para generar y trasladar soluciones agronómicas que reduzcan el impacto de los episodios climáticos adversos y favorezcan una producción cerealista más resiliente.