El Corte Inglés avanza en la sostenibilidad de su oferta comercial apostando por calidad, salud y trazabilidad

Pescadería de El Corte Inglés - EL CORTE INGLÉS

MADRID, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Corte Inglés continúa avanzando en la incorporación de criterios de sostenibilidad en su oferta comercial con el objetivo de responder a las nuevas demandas de los clientes y facilitar opciones de compra cada vez más responsables como parte de su Plan Director de Sostenibilidad 2025-2030, que integra la sostenibilidad de forma transversal en la actividad de la compañía y en su propuesta de valor.

En concreto, el gigante de la distribución nacional trabaja para ofrecer un surtido que combine calidad, salud y trazabilidad, incorporando progresivamente criterios ambientales y sociales en el desarrollo de productos, la gestión de proveedores y la evolución de sus marcas propias, según informa en un comunicado.

Esta tendencia se refleja especialmente en los productos de gran consumo que incluyen las categorías de alimentación, cuidado personal y hogar, donde los clientes buscan información más transparente sobre el origen, los materiales o las certificaciones de sostenibilidad.

De esta forma, el conocimiento sobre el origen de los alimentos permite a los clientes tomar decisiones informadas y confiar en la calidad de los productos que consumen. El respaldo a proveedores que trabajan con prácticas responsables contribuye a reducir el impacto ambiental y a fortalecer la economía local.

La producción ecológica, local y el bienestar animal forman parte del catálogo de la compañía, ya que en sus tiendas y en la web existen espacios específicos donde se agrupan productos ecológicos, biológicos u orgánicos, desde productos frescos hasta lácteos, aceites o alimentación infantil.

El grupo ha establecido compromisos concretos para ampliar esta oferta, ya que se ha fijado como objetivo que, al menos el 30% de las referencias de la categoría de nutrición y bienestar, y al menos el 25% de los productos para bebés, tengan certificación ecológica.

El impulso a los productos locales refuerza la economía regional y contribuye a reducir la huella de carbono asociada al transporte. Así, comercializa productos de marca propia con origen 100% español, mediante sistemas de trazabilidad garantizada. Además, trabaja en el desarrollo de sistemas de diligencia debida que permiten reforzar la trazabilidad de origen de materias primas como café, cacao, soja, madera o ganado bovino, entre otros.

AUMENTAR UN 3% LA OFERTA DE PESCADO CERTIFICADO MSC Y ASC

El Corte Inglés continúa acercando la pesca sostenible al consumidor, promoviendo productos procedentes de pesquerías y explotaciones acuícolas gestionadas de forma responsable, lo que la ha convertido en la primera empresa de distribución en España que cuenta con las certificaciones MSC y ASC para la cadena de custodia del pescado fresco, que cubren más de 180 mostradores en supermercados El Corte Inglés, Hipercor, Supercor y Sánchez Romero.

De cara a los próximos ejercicios, se han definido objetivos específicos en esta materia, como aumentar al menos un 3% la oferta de pescado certificado MSC y ASC en el mostrador de frescos, mantener más del 60% de la oferta de acuicultura certificada y ampliar estas certificaciones.

Además del pescado fresco, el grupo ofrece referencias certificadas en productos congelados, conservas y elaborados de origen marino, extendiendo este compromiso a un mayor número de categorías

De esta forma, su apuesta por la sostenibilidad se extiende igualmente a las categorías de cuidado personal y hogar, donde trabaja para ofrecer mayor surtido de productos de celulosa y madera fabricados con materiales procedentes de bosques gestionados de forma responsable mediante certificaciones FSC y PEFC.

Además, la compañía impulsa iniciativas de economía circular que permiten alargar la vida útil de los productos y reducir el consumo de recursos. Entre ellas destacan los proyectos de reciclaje textil, la gestión responsable de residuos, la venta de productos reacondicionados y los programas de recogida para facilitar la reutilización y el reciclaje de materiales.