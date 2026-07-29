El Corte Inglés redujo un 26% la retribución del consejo en 2025 y eleva un 11% dividendo, hasta 250 millones

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MADRID 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Corte Inglés redujo un 25,8% la retribución del consejo de administración en el ejercicio fiscal 2025-2026 (entre marzo de 2025 y febrero de este año), hasta situarla en 13,82 millones de euros, por debajo de los 18,64 millones de euros de un año antes, según consta en las cuentas anuales consolidadas del grupo de distribución, que destinará 250 millones de euros a dividendos, un 11% más.

La reducción de la retribución del consejo es consecuencia de la desaparición de la Comisión Ejecutiva Delegada, lo que implica que algunos consejeros han dejado de tener funciones ejecutivas.

En concreto, del total percibido por el consejo de administración en el último ejercicio fiscal, 3,8 millones de euros corresponden a sueldos y otros 10,01 millones a otros conceptos.

Adicionalmente, el grupo indemnizó con 3,39 millones de euros durante el ejercicio 2025 a Gastón Bottazzini, que presentó su dimisión voluntaria a los cargos de consejero y consejero delegado del grupo en octubre del pasado año. Durante el ejercicio 2024, el importe de las indemnizaciones ascendió a 14,4 millones de euros como consecuencia de la pérdida de funciones ejecutivas de determinados miembros del consejo.

El 26 de noviembre de 2025, el consejo de administración aprobó la designación de Cristina Álvarez como nueva presidenta del consejo con efectos a partir del 15 de enero de 2026.

A 28 de febrero de 2026, el consejo de administración estaba formado por nueve personas (4 mujeres y 5 hombres), una menos que un año antes.

Al cierre de los ejercicios 2025 y 2024, la compañía tiene saldos acreedores con miembros del consejo y accionistas por importe de 82,58 millones de euros y 83,68 millones de euros, respectivamente, en concepto de pagos por sus retribuciones vinculadas al ejercicio del cargo de consejero, retribuciones como ejecutivos y dividendos en determinados casos.

La responsabilidad civil de los administradores y directivos de la sociedad está asegurada a través de varias pólizas de seguro contratadas con determinadas entidades y que dan cobertura al total de las empresas del grupo. El importe de las primas satisfecho por este concepto asciende a 0,35 millones de euros para el ejercicio 2025 (0,34 millones de euros para el ejercicio 2024).

11,23 MILLONES DE RETRIBUCIÓN A LA ALTA DIRECCIÓN

Las remuneraciones devengadas durante el ejercicio 2025 por la alta dirección ascendieron a 11,23 millones de euros (7,03 millones de euros en 2024), incluyendo las retribuciones correspondientes a alta dirección que han causado baja durante dichos ejercicios.

Por otro lado, se han registrado indemnizaciones por importe de 1,80 millones de euros (3,57 millones de euros en 2024).

A 28 de febrero de 2026 la alta dirección se componía de 16 personas (12 hombres y 4 mujeres), el doble que hace un año (7 hombres y 1 mujer).

DIVIDENDO DE 250 MILLONES DE EUROS

El Corte Inglés registró un beneficio neto de 628 millones de euros en el ejercicio 2025-2026 (cerrado a 28 de febrero de 2026), lo que supone un crecimiento del 22,8% respecto al ejercicio precedente, mientras que el beneficio neto recurrente ascendió hasta los 522 millones de euros, un 11% más.

El grupo destinará a dividendos un total de 250 millones de euros, lo que supone un incremento del 11,11% respecto a los 225 millones de euros abonados el pasado año.

PLAN DE INCENTIVOS A LARGO PLAZO

Con fecha 24 de julio de 2025, la junta general de accionistas de El Corte Inglés aprobó un incentivo plurianual en metálico a favor de determinados miembros de la dirección en función de la consecución de determinados objetivos del plan estratégico del grupo presentado y aprobado por el consejo de administración para el periodo 2025-2029.

Para el ejercicio 2025 el gasto por este concepto correspondiente a alta dirección asciende a 6,28 millones de euros.