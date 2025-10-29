El Corte Inglés remodela su primera línea ejecutiva tras la marcha de su consejero delegado

El hasta hoy CEO de El Corte Inglés, Gastón Bottazzini - EL CORTE INGLÉS

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

El consejo de administración de El Corte Inglés ha aprobado este miércoles, con efecto inmediato, la remodelación de la primera línea ejecutiva de la compañía, tras la marcha de su consejero delegado, Gastón Bottazzini, que accedió al cargo hace poco más de un año.

La salida de Bottazzini se ha producido tras un "periodo de reflexión" por ambas partes, que se ha traducido en su marcha "de mutuo acuerdo", según ha informado la compañía en un comunicado.

La presidenta del grupo, Marta Álvarez, y el consejo de administración han agradecido su "profesionalidad, así como su labor y dedicación a El Corte Inglés".

Bottazzini aterrizó en la compañía en febrero de 2024 como asesor personal de Álvarez, quien confió en él para abordar el plan estratégico 2025-2030 con el que el holding planea invertir 3.000 millones de euros para remodelar sus centros comerciales.

El directivo argentino fue nombrado CEO de la compañía en la junta de accionistas de julio de 2024, convirtiéndose en el primer directivo extranjero en ponerse al frente de El Corte Inglés y recuperando la figura del consejero delegado tras la salida de la compañía en 2022 de Víctor del Pozo.

Tres meses después de nombrar a Botazzini como consejero delegado, concretamente a finales de octubre de 2024, El Corte Inglés decidió destituir a su director general, José María Folache.

Según publica 'El Confidencial', la salida de Bottazzini a las puertas de la campaña navideña se debería, según fuentes internas, a diferencias de criterio con las distintas familias que controlan el grupo de grandes almacenes.

Al margen de la salida del CEO, el gigante de la distribución ha nombrado a Santiago Bau director general de El Corte Inglés, con responsabilidades directas sobre todos los negocios del grupo, además del área corporativa y financiera; y a Rafael Díaz Yeregui, actual vicesecretario del consejo, secretario general de la compañía, con rango de director general, quien asumirá las direcciones de asesoría jurídica, sostenibilidad y recursos humanos.

Tras una larga carrera en el banco de inversión Goldman Sachs, Santiago Bau se incorporó a El Corte Inglés en marzo de 2022 como director general corporativo.

Por su parte, Díaz Yeregui, quien ha desempeñado distintas responsabilidades como asesor jurídico de banca de inversión en Barclays y posteriormente como socio en Pérez-Llorca, se incorporó en 2021 a El Corte Inglés como director jurídico corporativo, y desde 2022 es vicesecretario general.

Ambos reportarán a la comisión de seguimiento del consejo de administración, presidida por Marta Álvarez e integrada por Cristina Álvarez y José Ramón de Hoces como vocales.

Además, el consejo ha nombrado a Álvaro Parrón como director del área de Real Estate en sustitución de Javier Catena.

El Corte Inglés culminó el ejercicio 2024-2025 (cerrado a 28 de febrero de 2025) con un beneficio neto de 512 millones, lo que supone un crecimiento del 6,7% respecto al ejercicio precedente, mientras que el beneficio neto recurrente ascendió hasta los 470 millones de euros, un 30,8% más.

El volumen global de ingresos consolidado se situó en 16.675 millones de euros, lo que representa un aumento del 2% sobre el ejercicio anterior. La cifra de negocio se incrementó en un 4,3% a superficie comparable.