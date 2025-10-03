Cosentino invierte 10 millones en Éclos, su nueva marca de superficies minerales

Archivo - Almería.- Cosentino descarta entrar en una "guerra de precios" y coloca a India como próximo mercado de expansión - GRUPO COSENTINO - Archivo

MADRID 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Grupo Cosentino, fabricante de superficies para cocinas y baños, ha invertido 10 millones de euros en Éclos, una marca de superficies minerales que representa una nueva categoría, íntegramente desarrollada por la compañía.

El proyecto, dirigido principalmente al mercado de encimeras de cocina y baño, supone un nuevo estándar gracias a su diseño tridimensional, integración de materiales reciclados y ausencia total de sílice cristalina, ha informado la compañía.

El desarrollo de Éclos ha requerido más de 28.000 horas de investigación y más de 1.500 horas en pruebas llevadas a cabo por los equipos de I+D+i y Producto, en las que han participado medio centenar de investigadores.

La nueva marca destaca por emplear la tecnología Inlayr, que permite aplicar un sistema de diseño por capas con resultados tridimensionales únicos, incrementando el realismo visual y la profundidad estética de las superficies.

En cuanto a composición, algunos colores de la gama Éclos llegan a incorporar hasta un 90% de material reciclado, manteniendo siempre un mínimo del 50% y consolidando el enfoque circular de la empresa.

Este lanzamiento supone un hito para Cosentino, que afianza su posicionamiento innovador en un sector en constante transformación y refuerza su portafolio junto a Silestone, Dekton y Sensa.

Las perspectivas para el mercado global refuerzan la apuesta estratégica de Cosentino, ya que, según estudios sectoriales, se prevé que el mercado mundial de encimeras crezca un 3% anual hasta 2028, alcanzando los 50.000 millones de dólares y 650 millones de metros cuadrados, con Estados Unidos como principal mercado y notable expansión en Asia, Oriente Medio y países emergentes.