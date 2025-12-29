Coupang ofrece 1.000 millones para compensar a los afectados por la masiva filtración de datos

Logo de Coupang - COUPANG

MADRID 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

La empresa surcoreana de comercio electrónico Coupang, afectada a finales de noviembre por una filtración de datos que afectó a 33,7 millones de cuentas de usuario, ha anunciado un plan de compensación de 1,685 billones de wones (1.000 millones de euros) en cupones de compra con el objetivo de restaurar la confianza de sus clientes.

A partir del próximo 15 de enero, Coupang desplegará este plan de compensación para los usuarios de los 33,7 millones de cuentas que fueron afectados por la filtración de datos personales, incluyendo a los clientes que abandonaron Coupang tras notificarse la filtración.

En concreto, la compañía proporcionará a estos clientes cuatro cupones de compra por un valor total de 50.000 wones (30 euros) por cliente, incluyendo Rocket Delivery, Rocket Direct Purchase, Seller Rocket y todos los productos de Coupang Marketplace, Coupang Eats, Coupang Travel y Allux.

Coupang tiene previsto notificar a sus 33,7 millones de usuarios por mensaje de texto sobre el proceso de canje de cupones. Asimismo, los clientes podrán consultar su elegibilidad para acceder a esta compensación en la aplicación de Coupang a partir del 15 de enero.

Harold Rogers, consejero delegado interino de Coupang Korea, tras la dimisión del CEO de la empresa a principios de diciembre, ha asegurado que este incidente "será una oportunidad" para que Coupang practique a fondo su enfoque centrado en el cliente y cumpla con sus responsabilidades hasta el final, transformándose en una empresa en la que los clientes confíen.

De su lado, el presidente de Coupang, Kim Beom-seok, ha pedido disculpas a través de un comunicado, donde afirma sentirse "devastado" por la decepción sufrida por tantas personas a causa de la filtración de datos, "de la que fuimos responsables".

Además, el presidente de Coupang ha lamentado la falta de comunicación clara y directa por parte de la empresa desde el inicio del incidente. "Nos disculpamos sinceramente por nuestra inadecuada respuesta inicial y la falta de comunicación inmediatamente después del incidente", ha reconocido.

En cuanto a la evolución del incidente, ha defendido que Coupang Korea priorizó la resolución del problema para bloquear de inmediato la posibilidad de daños secundarios y restaurar la confianza de los clientes inmediatamente después del incidente.

"Tras meses de esfuerzos continuos y diarios, Coupang completó recientemente la recuperación del 100% de la información filtrada de los clientes gracias a la cooperación con el Gobierno", ha explicado, añadiendo que se han recuperado todos los dispositivos de almacenamiento, confirmándose que la información de los clientes almacenada "no se distribuyó ni vendió externamente", aunque la investigación continúa.

"Incluso después de recuperar y proteger con éxito la información personal filtrada, seguimos plenamente conscientes de nuestra incapacidad para prevenir la filtración de datos inicial y nos disculpamos profundamente por cualquier preocupación o inconveniente que pueda haber causado", ha añadido.

De este modo, además del plan de compensación anunciado, con el fin de garantizar que errores semejantes no vuelvan a ocurrir, Coupang modernizará integralmente las medidas e inversiones en seguridad de la información, asegurándose de que las inversiones y mejoras necesarias no se retrasen.

"Utilizaremos este fallo como lección aprendida y como trampolín para el crecimiento, construyendo un sistema de ciberseguridad de primer nivel", ha asegurado.

A finales del pasado mes de noviembre, Coupang informó de un ataque informático que había provocado la filtración de los datos de 33,7 millones de cuentas de usuarios. Si bien la empresa detectó la filtración el 18 de noviembre, los investigadores descubrieron que la primera incursión no autorizada ocurrió el 24 de junio, a través de servidores extranjeros.

Los datos filtrados incluían nombres, números de teléfono, direcciones de correo electrónico y direcciones de entrega, pero la información de pago, los números de tarjetas de crédito y las credenciales de inicio de sesión no resultaron afectados.