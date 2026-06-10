La creación de empresas baja un 2% en abril y se disparan casi un 25% las sociedades disueltas

MADRID, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El número de nuevas sociedades mercantiles bajó un 2% en abril en comparación con el mismo mes de 2025, hasta sumar un total de 11.558 empresas, la menor cifra en un mes de abril desde 2023, según los datos difundidos este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el descenso de abril, la constitución de empresas vuelve a terreno negativo después de haber encadenado tres meses consecutivos de ascensos interanuales.

El capital suscrito para la constitución de las nuevas sociedades creció un 20,2% interanual, hasta los 513,1 millones de euros, mientras que el capital medio suscrito, que se situó en 44.399 euros, aumentó un 22,7% en relación a abril de 2025.

En cuanto a la mortalidad empresarial, en abril se disolvieron 2.064 empresas, cifra un 24,9% superior a la del mismo mes de 2025 y que equivale a la desaparición de 69 sociedades cada día del mes de abril.

En concreto, de las 2.064 empresas que se disolvieron en abril, 1.610 lo hicieron voluntariamente, un 15,4% más que en igual mes de 2025, mientras que 285 se disolvieron tras una fusión, cuatro veces más que en abril del año pasado, y 169 desaparecieron por otras causas (-9,1%).

El 19,2% de las sociedades mercantiles que se crearon el pasado mes de abril se dedicaba a actividades inmobiliarias, financieras y de seguros y el 16,1% a la construcción. En cuanto a las sociedades disueltas por actividad económica principal, el 16,9% pertenecía al comercio, el 16,3% a industria y energía.

Por su parte, el número de sociedades mercantiles que ampliaron capital subió un 9,3% en abril en tasa interanual, hasta las 2.666 empresas. El capital suscrito en dichas ampliaciones superó los 2.448 millones de euros, cifra un 71,4% superior a la de abril de 2025, mientras que el capital medio fue de 918.279 euros, un 56,8% más.

En tasa mensual (abril sobre marzo), la constitución de empresas bajó un 19,2%, mientras que las disoluciones disminuyeron un 11,9%.

En los cuatro primeros meses del año, la creación de empresas se ha incrementado un 20%, mientras que las sociedades disueltas han aumentado un 7,3%.

LA CREACIÓN DE EMPRESAS SUBE EN SIETE CCAA Y BAJA EN NUEVE

Según Estadística, sólo siete comunidades autónomas crearon el pasado mes de abril más empresas que en igual mes de 2025.

Los mayores repuntes interanuales se los anotaron La Rioja (+41,9%), Asturias (+39,6%), Murcia (+23,3%) y Navarra (+22,2%).

Por contra, en nueve comunidades descendió la creación de sociedades, especialmente en Canarias (-9,4%), Madrid (-8,9%), País Vasco (-8,4%) y Andalucía (-7,6%). Por su parte, Cantabria no experimentó variación.