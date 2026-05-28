La creación de empresas sube un 8,9% en marzo, hasta las 14.327 sociedades, según los notarios

Archivo - Una dependienta colocando la ropa en un comercio textil - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 28 May. (EUROPA PRESS) -

La constitución de empresas aumentó un 8,9% en marzo en relación al mismo mes de 2025, hasta las 14.327 nuevas sociedades, según datos del Centro de Información Estadística del Notariado publicados este jueves.

Del conjunto de empresas creadas en marzo, las sociedades con un capital social fundacional de entre 3.000 y 4.000 euro alcanzaron las 10.308 nuevas sociedades, un 9% más que en marzo de 2025. Dentro de éstas, el capital medio de constitución fue de 3.014 euros.

Por comunidades autónomas, la creación de empresas se incrementó en marzo en tasa interanual en 12 regiones, destacando los repuntes de La Rioja (+57,1%), Cantabria (+45%) y Extremadura (+38,9%).

En cambio, la constitución de nuevas sociedades disminuyó en las comunidades de País Vasco (-9,9%), Galicia (-4,9%), Navarra (-2,9%) y Baleares (-1,6%) y se mantuvo sin cambios en Castilla y León.