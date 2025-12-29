¿Cuál es el mejor roscón de Reyes con nata de supermercado?

Roscón de Reyes de Carrefour - CARREFOUR

MADRID 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El roscón de Reyes relleno de nata de Carrefour se ha coronado este año como el mejor que se pueden adquirir en las cadenas de supermercados, según el estudio realizado por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

En concreto, la organización de consumidores, que ha analizado 12 roscones de diferentes cadenas de supermercados (Ahorramás, Alcampo, Aldi, BM, Carrefour, Dia, El Corte Inglés, Eroski, Froiz, Hiperusera, Lidl y Mercadona), ha destacado el de Carrefour, elaborado con nata y un bollo con mantequilla, que obtiene la mejor valoración en la degustación.

Por detrás, se sitúa el roscón de nata de El Corte Inglés, que encadenaba varios años liderando esta clasificación y ocupa este año el segundo puesto gracias a la buena calidad del relleno, 100% nata, y del bollo, elaborado con mantequilla, mientras que en tercera posición se situá la propuesta de Lidl con un roscón de "buena calidad y muy buen precio".

De esta forma, el ranking de roscones con nata de supermercado está liderado por el del Carrefour (63 puntos), seguido por El Corte Inglés (60 puntos), Lidl (60 puntos), Eroski (57 puntos), Dia (51 puntos), Ahorramas (45 puntos), Mercadona (43 puntos), Froiz (43 puntos), Alcampo (43 puntos) y BM (39 puntos).

En el análisis, realizado por la OCU, de los 12 roscones con nata analizados seis suspenden en calidad, ya que cinco roscones rellenos de supermercado sustituyen toda o parte de la nata por mezclas de grasas vegetales de palma, coco o nabina, mientras que la media de aditivos empleados en la elaboración sigue siendo excesivo.