Cuba recibió 1,8 millones de turistas internacionales en 2025, un 17,2% menos y su peor dato desde 2002

MADRID 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Cuba recibió 1,8 turistas internacionales en 2025, lo que supone un recorte del 17,8% respecto al mismo período del año anterior, según los últimos datos divulgados por la Oficina Nacional de Estadística e Información de Cuba (ONEI).

En total, el país registró la llegada de 1,6 millones de viajeros, una cifra que supone un descenso del 13,4% en comparación con el mismo período del 2024.

Se trata del peor dato de visitantes internacionales desde 2002 si se excluyen los ejercicios correspondientes a la pandemia de covid, que afectó al turismo mundial, y desde 2022 si se tienen en cuenta estos años.

Solo dos países emitieron más viajeros respecto al año anterior: Argentina (+13,6%) y Colombia (+8%). El resto de países sufrió una disminución en el número de turistas emitidos a este país, con Alemania encabezando los descensos (-49,5%), seguido de Rusia (-29%), España (-28,5%) y Francia(-26%).

Por su parte, los viajeros pertenecientes a la comunidad cubana en el exterior se redujeron en un 22,6% en 2025 respecto al mismo período del año anterior.

Con estas cifras, el Gobierno cubano incumple su meta de recibir 2,6 millones de turistas internacionales en 2025, por debajo del objetivo fijado en 2024 que tampoco se alcanzó.