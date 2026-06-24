Cuenta atrás para la 'tasa Shein': cuándo empieza el impuesto de 3 euros y cómo afectará a tus pedidos

Archivo - Tasa Shein - ADRIEN FILLON / ZUMA PRESS / EUROPA PRESS

MADRID 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los consumidores de plataformas de venta como Shein, Temu o AliExpress deberán pagar un recargo en la Unión Europea a partir del 1 de julio por los productos procedentes de países extracomunitarios como China, Reino Unido o Estados Unidos.

En concreto, la UE ha dado luz verde a la entrada en vigor de un arancel fijo de 3 euros para los pequeños paquetes que entren en el mercado comunitario, principalmente por compras realizadas 'online' a través de plataformas de bajo coste. A partir de noviembre, se prevé que este impuesto se incremente con nuevos recargos de gestión.

El acuerdo permitirá la aplicación de esta tasa de manera temporal hasta que entre en vigor la reforma arancelaria definitiva prevista para 2028, aunque el mecanismo prevé la posibilidad de prorrogar la medida más allá de esa fecha si para entonces no está en marcha la reforma aduanera prevista.

¿CUÁNTO SE PAGA?

El recargo de tres 3 se aplica por categoría de producto, no por pedido. Por ejemplo, un consumidor que compre una sudadera, un bolso y un vestido deberá abonar 9 euros en total, 3 euros por cada categoría. No obstante, si se adquieren varios productos de una misma categoría, por ejemplo tres sudaderas de distinto color, aunque sean de marcas diferentes, la tasa será de 3 euros al estar todos en la misma categoría.

¿CÓMO IDENTIFICAR LA CATEGORÍA DEL PRODUCTO?

Las categorías se diferencian por su clasificación en el sistema arancelario y pueden consultarse en el buscador TARIC de Aduanas. Si los códigos arancelarios son distintos, los productos computan como categorías diferentes.

Para ello, habrá que revisar la ficha técnica del producto en la plataforma y la composición exacta, por ejemplo, si se trata de una camiseta de algodón o de poliéster, ya que el material puede determinar subpartidas distintas.

En el anuncio debe figurar también la dirección desde donde se realiza el envío. Si el origen está dentro de la UE, no se aplica esta tasa adicional.

¿POR QUÉ SE APLICA?

Con estas medidas, la Unión Europea busca hacer frente a lo que considera una competencia desleal por estos paquetes, que también plantean otros riesgos para el consumo europeo como los altos niveles de fraude y riesgos para la salud y seguridad de los consumidores, según sostiene el Consejo en un comunicado.

Según la Comisión Europea, la mayoría de estos envíos proceden de China y una parte significativa llega declarada por debajo de su valor real, lo que dificulta los controles aduaneros y fiscales.

¿A QUIÉN SE LE PAGA EL ARANCEL?

Este recargo se incorporará en las plataformas de forma similar a como se aplica el IVA, integrándolo en el proceso de compra e informando al consumidor.

Por lo tanto, el consumidor no tendrá que realizar ningún trámite adicional ante la administración para abonarlo.