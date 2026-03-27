Cuerpo apuesta por reforzar las relaciones con EEUU en su primera reunión con el nuevo embajador en España

El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha mantenido su primera reunión con el embajador de Estados Unidos en España y Andorra, Benjamín León,. - GOBIERNO DE ESPAÑA

MADRID 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha mantenido su primera reunión con el embajador de Estados Unidos en España y Andorra, Benjamín León, en la que ha trasladado su intención de reforzar las relaciones entre ambos países.

"Trabajaremos juntos para proteger e impulsar el vínculo transatlántico: un activo estratégico que genera prosperidad para trabajadores y empresas a ambos lados del Atlántico", ha indicado el vicepresidente primero.

Cuerpo ha asegurado que es un "placer" recibir al embajador que asumió su cargo como representante en España el pasado 16 de febrero tras el visto bueno a su nombramiento por parte de la Cámara Alta estadounidense el pasado mes de diciembre.

La reunión ha sido el primer acto oficial como vicepresidente primero del Gobierno de Carlos Cuerpo tras haber prometido este viernes su cargo ante el Rey y recibir la cartera por parte de María Jesús Montero después de la salida de la ya exministra del Ejecutivo para presentarse como candidata en las elecciones de Andalucía.