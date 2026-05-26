CVC pone a la venta su 13,8% en Naturgy y enfila su salida del capital de la energética

Archivo - Edificio de la sede de Naturgy, en Madrid (España)- Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

CVC ha iniciado su salida de Naturgy con la puesta en venta de su participación del 13,8% en la energética mediante una colocación privada de un paquete del 11,08% del capital y la liquidación de otro 2,72% que poseía en derivados, con lo que seguirá así los pasos de BlackRock/GIP, que abandonó el capital de la compañía el pasado mes de marzo.

Según un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Goldman Sachs Bank Europe SE, actuando como entidad colocadora, ha lanzado una colocación privada por cuenta de Rioja Acquisition -vehículo a través del que CVC controla su participación en la primera gasista y tercera eléctrica del país- de un paquete de 107,47 millones de acciones de Naturgy, representantivas de ese 11,08% del capital social de la compañía y con un valor a los actuales precios de mercado de más de 3.217 millones de euros, mediante un proceso de colocación acelerada.

Los títulos de Naturgy cerraron este martes a un precio de 29,94 euros, tras repuntar un 0,74% en la jornada. De hecho, CVC ha aprovechado así una cotización del valor en máximos en los últimos años, tras acumular una revalorización de más del 15% en lo que va de 2026, para poner inicio a su salida de una compañía en la que desembarcó en 2018.

El cierre de la colocación, dirigido a inversores institucionales, y las condiciones -que en este tipo de operaciones suele llevarse a cabo con un descuento respecto al precio de mercado- será publicado previsiblemente antes de la apertura del mercado de mañana.

Asimismo, CVC ha acordado liquidar determinadas operaciones con derivados preexistentes con Goldman Sachs Bank Europe SE, en calidad de contraparte de cobertura ('hedge counterparty'), lo que conllevará la disposición de otros 26,381 millones de acciones, representativas del 2,72% del capital social de Naturgy y valoradas a los actuales precios de mercado en otros 789,85 millones de euros.

Esta operación sobre acciones se liquidará de forma simultánea a la colocación, con lo que, tras la finalización de ambas operaciones, CVC habrá vendido su paquete completo del 13,8% del capital.

SALIDA TRAS BLACKROCK/GIP.

CVC sigue así los pasos de BlackRock/GIP, que en marzo culminó también su marcha del capital de Naturgy con la venta del 11,4% que le restaba, en una desinversión que inició ya en diciembre al desprenderse de un 7,1%.

En 2018, el fondo de inversión, de la mano de Alba, entró en el capital de la entonces Gas Natural Fenosa con la compra a Repsol de un 20% del capital por un importe de unos 3.916 millones de euros, a un precio de 19 euros por acción.

De hecho, en diciembre, CVC y el vehículo inversor de la familia Alba ya rompieron el pacto parasocial que mantenían en la participación en Naturgy, allanando así el camino a una posible salida del capital de la energética.

Con estos movimientos, el accionariado de Naturgy cuenta con CriteriaCaixa como primer accionista, después de que con la salida de BlackRock/GIP en marzo aprovechara para fortalecer su posición adquiriendo un 2,5% y elevando su participación al 28,5%.

Por detrás del brazo inversor controlado por La Caixa se sitúan el fondo australiano IFM, con el 15,5%; Alba, que posee un 5%, y la argelina Sonatrach (4,1%).

CONSEJO, TRAS EL BAILE ACCIONARIAL.

Con todos estos movimientos, otro de los interrogantes que deberá afrontar la compañía será una remodelación en su consejo de administración tras este baile en su accionariado.

El pasado mes de marzo, su junta ya ratificó cambios en su órgano rector, aunque fueron propuestos antes de la salida definitiva de BlackRock/GIP de su capital, con la venta del 11,4% que todavía poseía, abandonando también su consejo, y de que CriteriaCaixa reforzara su participación.

En ellos se consolidó el paso de dos a tres representantes del fondo australiano IFM, con Lars C. Bespolka ratificado como nuevo miembro del órgano rector en su representación. También se dio luz verde a la reelección como consejeros de Jaime Siles y Ramon Adell.

El consejo de Naturgy actual cuenta con 13 miembros -los estatutos de la compañía establecen que puede tener un mínimo de 11 miembros y un máximo de 16-. De hecho, por CVC ocupan actualmente un asiento en el órgano de la energética Javier de Jaime Guijarro y Marta Martínez.