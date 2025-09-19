David Casañ, nombrado director corporativo de Galletas Gullón

MADRID 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Galletas Gullón, galletera centenaria líder en el sector y principal fabricante de Europa, ha nombrado a David Casañ Gil como nuevo director corporativo de la compañía, según informa en un comunicado.

En concreto, Casañ, con una sólida trayectoria de más de 25 años en diferentes áreas de gestión, desembarca en Galletas Gullón en un momento de especial relevancia y solvencia para la compañía.

El directivo cuenta con una amplia formación académica que, en los últimos años, ha especializado en el sector de la alimentación, como el postgrado Adeca - Alta Dirección de Empresas de la Cadena Alimentaria en San Telmo Business School, PDG - Programa de Dirección General de IESE Business School, Máster Executive en Gestión de Empresas Agroalimentarias en Universidad Nebrija o Executive MBA en EAE Business School.

En sus más de 25 años de trayectoria, cuenta con una sólida experiencia en diferentes áreas de gestión, con amplios conocimientos de gobierno corporativo y gestión, estratégicos y operativos.

La galletera española obtuvo en el pasado ejercicio una facturación de 697 millones de euros, un 10,6% más que el año anterior, y se encuentra en plena expansión internacional, logrando exportar sus productos a más de 125 países.