Decathlon acelera su expansión en España con 10 aperturas en la primera mitad de 2026

Decathlon - DECATHLON

Genera más de 100 empleos directos MADRID 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Decathlon ha arrancado la primera mitad de 2026 impulsando una estrategia de expansión de su red comercial en España con la apertura de 10 tiendas, su mayor proyecto de aperturas a nivel nacional de los últimos años, según informa en un comunicado.

En concreto, el plan apuesta por estas nuevas aperturas para impulsar su presencia en España que estarán ubicadas en Galicia, Comunidad Valenciana, Canarias, Baleares, Andalucía, Cataluña y Comunidad de Madrid.

Así, con este plan, Decathlon contribuirá a la creación de más de 100 empleos directos, además de llegar a 2,3 millones de personas. Asimismo, estos nuevos establecimientos incorporarán en total más de 5.200 metros cuadrados de superficie comercial deportiva en el país, situándose la mayor parte de ellos en el centro de las ciudades.

De esta forma, en la primera mitad del año, Decathlon abrirá siete nuevos establecimientos en formato City, que estarán ubicadas en Ourense, Valencia (CC Arena), Córdoba, Madrid y tres tiendas en Barcelona.

Además, Decathlon reabrirá su tienda 'pop up' de Cullera en marzo, un establecimiento estacional concebido para acercar la práctica deportiva a destinos con una alta actividad durante determinados periodos del año.

La marca ha explicado que la "buena acogida" de este formato hace que lo amplíe con tres nuevas 'pop ups' en Mogán, Magaluf y Chiclana para reforzar la proximidad con los deportistas en meses clave.

El consejero delegado de Decathlon España, Borja Sánchez, ha avanzado que el 2026 marca un "punto de inflexión" en la evolución de la compañía en España. "Estamos impulsando nuevas aperturas en el centro de las ciudades con el objetivo de ofrecer una experiencia cada vez más cercana, ágil y personalizada, elevando la satisfacción de nuestros clientes y facilitando que cada vez más personas vivan el deporte de forma accesible", ha señalado.