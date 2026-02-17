Deducción de hasta 591 euros en el IRPF: así queda exento el SMI y se rebaja el impuesto si ganas menos de 20.000 euros

Archivo - (Foto De ARCHIVO) Varias Personas Son Atendidas En La Agencia Tributaria Para Presentar La Declaración De La Renta - CARLOS LUJÁN / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

En menos de dos meses arrancará la campaña de la Renta de 2025 y millones de contribuyentes volverán a tener una cita con Hacienda. Entre ellos, quienes perciben el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) deberían presentar la declaración, aunque no estén obligados, si quieren beneficiarse de una posible devolución.

El Congreso aprobó en 2025 una deducción fiscal de 340 euros que deja exentos de IRPF a quienes percibieron el SMI de 2025 (16.576 euros anuales) y aplica deducciones de forma progresiva a los contribuyentes con ingresos inferiores a 18.276 euros.

En esta línea, el Consejo de Ministros ha aprobado este martes, por cuarto año consecutivo, una rebaja fiscal para los sueldos más modestos, que afectará al ejercicio de 2026. A continuación, explicamos cómo operará esta nueva ayuda, que se aplicará en la Declaración de la Renta de 2026, a presentar en 2027.

¿QUÉ CAMBIA PARA LA CAMPAÑA DE LA RENTA DE 2026-2027?

Los perceptores del SMI de 2026 (17.094 euros anuales) podrán tener retenciones en su nómina durante este año, pero tendrán derecho a recuperar el IRPF pagado en la presentación de la Campaña de la Renta de 2027, ya que se garantiza que no van a pagar nada por este impuesto.

En esta línea, el Gobierno ha aprobado una bajada fiscal de hasta 591 euros para los perceptores del SMI que se aplicará de forma progresiva a los contribuyentes con ingresos inferiores a 20.000 euros.

De esta forma, una persona que cobre el SMI en 2026 pagará 365 euros menos de IRPF que en 2025, según los cálculos del Gobierno.

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha explicado que a pesar de que el salario mínimo interprofesional es de 17.094 euros anuales, para evitar el llamado "error de salto" se le baja hasta 591 euros a personas cuyos salarios estén por debajo de 20.000 euros brutos al año.

¿CÓMO SE CALCULA LA DEDUCCIÓN?

A la espera de que Hacienda especifique los mecanismos de la actualización de la deducción de 2026, se puede calcular esta devolución para la Renta de 2025.

En la Declaración de la Renta que se presenta en abril de este año, la deducción será de 340 euros anuales cuando los rendimientos sean inferiores al SMI de 16.576 euros y se irá rebajando progresivamente hasta los 18.276 euros.

Para quienes tengan rendimientos íntegros del trabajo superiores al SMI pero inferiores a 18.276 euros anuales en 2025, la enmienda consiste en restar a esos 340 euros el resultado de multiplicar por 0,2 la diferencia entre los rendimientos íntegros del trabajo y 16.576 euros anuales.

Por ejemplo, si el salario anual de un contribuyente fue en 2025 de 17.200 euros, la diferencia con el SMI es de 624 euros. Al multiplicar esa cantidad por 0,2 (634 euros x 0,2 = 124,8 euros) y restarla a los 340 euros, da como resultado una deducción de 215,2 euros en la declaración de la Renta, lo que reducirá la factura fiscal.

En el caso del ejercicio 2026, hasta el momento solo está claro el importe máximo de la deducción y el rango salarial al que aplica, pero el coeficiente concreto se especificará próximamente en el BOE.