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MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros aprobó acuerdos vinculados a Defensa por 26.303,5 millones de euros entre el 6 de octubre y el 17 de noviembre, aunque el importe se reduce a 23.579,5 millones al descontar las duplicidades entre contratos y préstamos, según un análisis del portal 'Escudo Digital', que no ha localizado constancia pública de la firma de los grandes contratos autorizados.

El informe, titulado 'Radiografía del gasto de Defensa antes del 29-N', recogido por Europa Press, revisa 43 acuerdos a partir de las referencias de La Moncloa y del Real Decreto 1014/2026. El periodo analizado comienza el día en que el BOE publicó la disolución de las Cortes y abarca las autorizaciones hasta el 17 de noviembre.

Del importe total, 16.290 millones corresponden a contratos autorizados, el 61,9%, mientras que otros 8.598 millones son préstamos de Industria a interés cero, equivalentes al 32,7%. Estos últimos constituyen anticipos que las empresas deben reintegrar cuando reciben el pago del contrato por parte de Defensa, según explica el documento.

'Escudo Digital' advierte de que sumar ambos conceptos puede contabilizar dos veces la financiación de un mismo programa. El análisis identifica esta circunstancia en siete programas y cifra en 2.724 millones las duplicidades que deben descontarse del total bruto. Entre los ejemplos figuran el sistema de navegación PNT, los sistemas antidrones, los helicópteros NH90 y los cazaminas de la clase Segura.

LA ARMADA ENCABEZA EL REPARTO

Una vez efectuado ese ajuste, la Armada concentra 7.257,8 millones de euros, con especial peso del sostenimiento y la modernización del submarino S-80, que suman 2.373,6 millones, y del misil de lanzamiento submarino, con 792 millones. El Ejército del Aire y del Espacio se sitúa a continuación, con 6.360,6 millones.

No obstante, el informe matiza que este orden depende de la atribución del sistema de defensa aérea de alta movilidad, dotado con 3.396,7 millones. La referencia oficial lo vincula a las unidades de defensa antiaérea y antimisil de las Fuerzas Armadas sin concretar un ejército. Si se asignara al Ejército del Aire y del Espacio, este encabezaría el reparto con 9.757,3 millones.

En el ámbito empresarial, el consorcio español del Eurofighter, Cedief, concentra el 47,5% de los préstamos, con 4.080 millones, mientras que Navantia recibe 2.196 millones. Indra, GMV, Escribano, Airbus y Cipherbit suman otros 2.322 millones. Por otra parte, las referencias públicas analizadas no identifican al adjudicatario de contratos por valor de 12.881,7 millones, según 'Escudo Digital'.

PENDIENTES DE FORMALIZACIÓN

El portal señala que no ha encontrado constancia pública de la firma de los grandes contratos autorizados, lo que no equivale a acreditar que no se hayan formalizado. Asimismo, recoge que el decreto exige devolver íntegramente los préstamos afectados si el contrato correspondiente no se formaliza antes del 31 de octubre de 2027.

Fuera del periodo principal del análisis, el documento incorpora los acuerdos del Consejo de Ministros del 24 de noviembre. Entre ellos destaca un préstamo de Industria a Hisdesat de 492,2 millones de euros, a interés cero y distribuido entre 2026 y 2030, para construir el Spainsat-NG III, destinado a sustituir al Spainsat-NG II, perdido tras una anomalía, según recoge el informe.