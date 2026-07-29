Dertour Group adquiere el 100% de DSR Hotel Holding para reforzar su división hotelera en Europa

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MADRID 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El grupo turístico europeo Dertour Group, a través de su filial Dertour Hotel & Resorts, ha alcanzado un acuerdo para asumir la propiedad exclusiva de DSR Hotel Holding mediante la compra del paquete accionarial que hasta ahora controlaba el grupo Deutsche Seereederei, según ha informado la compañía.

La operación se ejecutará formalmente con efecto a partir del próximo 1 de agosto.

La transacción culmina el proceso de adquisición iniciado en 2021, año en que ambas empresas crearon una sociedad conjunta.

Tras elevar su participación al 74,9% en 2024, Dertour Group pasa a controlar el 100% del capital social con el objetivo de simplificar su estructura societaria y consolidar el área de alojamientos como uno de los pilares estratégicos de su plan de crecimiento.

INTEGRACIÓN DE ACTIVOS Y CARTERA HOTELERA

DSR Hotel Holding opera y comercializa en la actualidad un total de 34 establecimientos hoteleros repartidos en Alemania, Austria e Italia, con una plantilla superior a los 2.700 empleados.

Su portafolio abarca marcas como A-ROSA, aja y Henri, además de activos singulares como el Hotel Louis C. Jacob en Hamburgo y el Hotel Neptun en Warnemünde. La división prevé añadir próximamente el establecimiento A-ROSA en el lago Tegernsee, programado para abrir el próximo mes de septiembre.

Con esta incorporación, la división hotelera de Derotur Group --constituida de forma unificada en 2021-- pasa a gestionar 12 marcas comerciales con aproximadamente 120 hoteles distribuidos en 15 países y una fuerza laboral cercana a los 5.000 trabajadores.

En el plano directivo, DSR Hotel Holding ha anunciado el nombramiento de Philipp von Czapiewski como nuevo consejero delegado con efecto a partir del 15 de agosto de 2026.

Von Czapiewski asumirá la gestión ejecutiva de la compañía y se incorporará al consejo hotelero de la división de Dertour, según ha confirmado el máximo responsable de dicha área, Ingo Burmester.