Deutsche Telekom cae en la Bolsa de Fráncfort ante la hipótesis de una fusión con T-Mobile

Archivo - FILED - 30 October 2023, Thueringen, Erfurt: The Deutsche Telekom AG logo in front of a branch at Petersberg in Erfurt. Finnish telecoms firm Nokia and German company Deutsche Telekom (DT) announced on 12 December that they had begun to deploy a - Martin Schutt/dpa - Archivo

MADRID 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las acciones de Deutsche Telekom, la mayor operadora de telecomunicaciones europea, llegaban a bajar hasta un 3,99% en la Bolsa de Fráncfort ante las informaciones que apuntan a la posibilidad de que la compañía alemana y su filial estadounidense, T-Mobile US, acometan una megafusión para crear un gigante multinacional del sector.

Según adelantaba este martes la agencia 'Bloomberg' citando fuentes conocedoras no identificadas, Deutsche Telekom, que ya es el mayor accionista de T-Mobile, con una participación cercana al 53%, habría analizado la creación de una nueva sociedad holding, probablemente domiciliada fuera de Alemania, para lanzar una oferta en acciones sobre Deutsche Telekom y T-Mobile.

Las dos operadoras han considerado una integración más estrecha de forma intermitente durante años, aunque no hay certeza de que finalmente decidan avanzar esta vez.

Las conversaciones se encontrarían en una fase preliminar y cualquier transacción requeriría apoyo político para avanzar, indicaron las fuentes, subrayando que los detalles del posible acuerdo también podrían cambiar.

La potencial transacción daría lugar a un grupo corporativo único y simplificado que controlaría las operaciones de ambas operadoras, que sería propiedad conjunta de los inversores de la alemana y la estadounidense.

La empresa combinada buscaría posteriormente cotizar en Estados Unidos y también en una gran bolsa europea, aunque los detalles aún están en elaboración, señalaron algunas de las personas.

En cualquier caso, una potencial transacción se enfrentaría a obstáculos significativos, incluida la necesidad de apoyo político en Berlín y Washington. En este sentido, el Gobierno alemán y el banco estatal KfW poseen conjuntamente cerca de 28% de Deutsche Telekom, lo que les otorga una influencia considerable en cualquier acuerdo.

De tal modo, para obtener la aprobación, las compañías podrían tener que considerar compromisos para mantener una base relevante en Alemania y realizar inversiones significativas en Estados Unidos, dijeron algunas de las personas consultadas.