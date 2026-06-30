Dia lanza este martes un programa de recompra de acciones de hasta 20 millones de euros

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MADRID 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La cadena de supermercados Dia pondrá en marcha desde este martes un programa de recompra de acciones propias por un importe máximo de 20 millones de euros con el objetivo de disponer de un número suficiente de títulos propios para cubrir el número de acciones previsto en los planes de incentivos de empleados y en los planes de remuneración de los consejeros externos no dominicales.

Según ha informado el grupo en una comunicación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el número máximo de acciones propias a adquirir en el marco de este programa es de 405.000 acciones, lo que representa aproximadamente el 0,697% del capital social.

La adquisición de acciones se realizará a precio de mercado, aunque no se comprarán acciones a un precio superior al más elevado de la última operación independiente ó de la oferta de compra independiente más alta en el centro de negociación en el que se realice la compra.

Dia no adquirirá en ningún día de negociación más del 25% del volumen medio diario de las acciones negociadas en los 20 días hábiles anteriores a la fecha de cada compra en el centro de negociación en el que se realice la misma.

El programa de recompra tendrá una duración máxima de 105 días hábiles, comenzando este martes, 30 de junio, y permaneciendo vigente hasta el 23 de noviembre de 2026.

No obstante, la cadena de supermercados podrá darlo por finalizado si, con anterioridad a esta fecha, hubiera adquirido el número máximo de acciones o se hubiera alcanzado el importe máximo autorizado.

El programa de recompra será gestionado por BBVA, que llevará a cabo las compras de acciones por cuenta de Dia y adoptará todas las decisiones de compra de forma independiente.