Díaz reitera la necesidad de redefinir la SEPI y sacarla del Ministerio de Hacienda

MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha reiterado la necesidad de redefinir la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y convertirla en una "agencia pública y moderna", que permita desarrollos e inversiones "potentes" en España, para lo que considera que "hay que sacarla del Ministerio de Hacienda".

"Hay que sacarla, con todo el cariño de mi querida vicepresidenta primera, del Ministerio de Hacienda, porque lógicamente esa dependencia orgánica del Ministerio de Hacienda impide hacer muchas de las cosas que ustedes aquí hoy estaban diciendo y, por tanto, tenemos que ir a una SEPI que sea digital", ha destacado la titular de Trabajo durante unas jornadas de 'Cinco Días' sobre el futuro económico de España.

Díaz se ha referido a una medida que Sumar ha registrado como proposición no de ley en el Congreso de los Diputados y con la que busca transformar la SEPI en una Agencia Industrial Pública que dependa del Ministerio de Industria y no del de Hacienda.

Lo que propone Sumar es transformar el ente público en uno nuevo que pase de Hacienda a Industria y que tenga por objeto reforzar la presencia del Estado en empresas estratégicas, pues en la actualidad las empresas estatales españolas representan, tomando como referencia su valor de mercado, el 5% del PIB, frente al 13% de Francia o el 12% de Suecia o Finlandia.

"Esto es lo que hace Francia, esto es lo que hace Alemania, esto es lo que hacen todos los Estados miembros y por tanto es lo que debemos de hacer", ha señalado Díaz, que ha puesto de ejemplo la entrada de la SEPI en Telefónica como manera de proteger las empresas estratégicas del país.

HACIENDA SE DISTANCIA DE LA PROPUESTA DE SUMAR

Por su parte, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se ha distanciado de la propuesta de Sumar para que la SEPI sea una agencia de empresas estratégicas que dependa del Ministerio de Industria, pues dice que esa decisión le corresponde al presidente del Gobierno y que la entidad trabaja para el conjunto del Ejecutivo, independientemente del departamento al que esté suscrita.

"No la entiendo. No entiendo muy bien el motivo ni la razón de fondo", comentó María Jesús Montero en el Congreso esta mañana en referencia a la propuesta del socio minoritario del Gobierno, que ha presentado en forma de proposición no de ley y que se debatirá este martes en la Comisión de Industria de la Cámara Baja.

La vicepresidenta primera indicó que "más allá" de donde esté ubicada la dependencia funcional de SEPI, esta "trabaja para el conjunto del Gobierno". Asimismo, remarcó que la entidad es ya un organismo que trabaja "con mucha solvencia, con mucho rigor" y "con una magnífica profesionalidad".

Por último, recordó que a quien le corresponde la articulación del Gobierno y a quien le corresponden los decretos de estructura que componen los diferentes departamentos es al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez.