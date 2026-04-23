Digi España aplaza su salida a Bolsa por las "condiciones de inestabilidad del mercado"

Archivo - El Consejero Delegado de DIGI Spain Telecom, Marius Varzaru, durante una entrevista para Europa Press, en las oficinas de DIGI España, a 6 de septiembre de 2023, en Alcobendas, Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La filial española de Digi, la 'teleco' de origen rumano, ha aplazado su salida a Bolsa por las "condiciones de inestabilidad del mercado", según ha trasladado en un 'statement' difundido este jueves.

La empresa ha detallado que esta decisión se ha tomado por la situación geopolítica actual y la consecuente inestabilidad de los mercados.

"En conversaciones exploratorias, la respuesta de los inversores ha sido "muy positiva, reconociendo el valor del proyecto de crecimiento de la compañía y la estrategia que está desplegando en España", ha afirmado.

Asimismo, Digi ha apuntado que se continuará monitorizando "la evolución del contexto global y los mercados de capitales para evaluar la posibilidad de una potencial transacción".

Cabe recordar que la compañía no contaba con un calendario concreto para su debut bursátil, ni tenía una necesidad "urgente" de ejecutarlo.

"Normalmente se va avanzando y, según el interés de los inversores, se puede decidir realmente, pero no hay un plazo exigente" para el debut bursátil, aseguraron en su momento desde Digi.

La empresa esperaba colocar entre 500 y 600 millones de euros en una operación que combinaría una oferta pública de suscripción de nuevas acciones con una oferta pública de venta (OPV) de títulos ya existentes.