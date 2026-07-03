Digi pagará el 24 de julio un dividendo bruto de 0,0955 euros por acción correspondiente a 2025

El consejero delegado de Digi, Marius Varzaru - DIGITALES

MADRID 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Digi, la 'teleco' de origen rumano, abonará un dividendo bruto de 0,5 lei rumanos (0,0955 euros) por acción el próximo 24 de julio, correspondiente al ejercicio financiero de 2025, según ha informado la compañía en un comunicado.

El pago del dividendo se efectuará a los accionistas de clase 'B' registrados el 8 de julio en el registro de accionistas gestionado por Depozitarul Central y a los accionistas de clase 'A' inscritos en la misma fecha en el registro de la compañía, siendo la fecha ex-dividendo el 7 de julio.

En este contexto, Digi ha anunciado esta semana su intención de salir a Bolsa ('intention to float') mediante una oferta pública de suscripción y venta de acciones y la admisión a negociación de sus acciones en las Bolsas de Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia.

La operación cuenta con el respaldo de un inversor institucional, Global Portfolio Investments, la sociedad de inversión de la familia Domínguez de la Maza (Grupo Mayoral), que ha firmado un compromiso vinculante para invertir 100 millones de euros, por un valor total de los fondos propios, previos a la operación, de hasta 1.700 millones.

Los fondos netos de la nueva emisión de acciones, de aproximadamente 136 millones de euros, se destinarán a financiar el crecimiento de la compañía, principalmente la ampliación de su red de fibra hasta el hogar y el despliegue de su red móvil propia.

EL GRUPO DIGI MANTENDRÁ AL MENOS EL 75% DEL CAPITAL

La oferta combinará la emisión de acciones nuevas por un importe total de aproximadamente 150 millones, con una venta de acciones existentes por parte de Digi Rumanía, su accionista único, e incluirá una opción de sobreadjudicación habitual de hasta el 15% del tamaño de la oferta inicial.

Tras la operación, el grupo Digi, encabezado por Digi Communications (cotizada en la Bolsa de Bucarest), mantendrá al menos el 75% del capital y conservará el control de la compañía.

La oferta, que se dirige a inversores cualificados, contará con Barclays, UBS y Banco Santander como coordinadores globales; BNP Paribas y Citi como colocadores senior; y BBVA, CaixaBank e ING completan el sindicato bancario asegurador, con Rothschild & Co como asesor financiero.

Asimismo, la 'teleco' ha apuntado que el operador, su accionista y la alta dirección asumirán los compromisos de permanencia ('lock-up') habituales en este tipo de operaciones. La ejecución y el calendario están sujetos a las condiciones de mercado y a la aprobación del folleto por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).