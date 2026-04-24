Digi registra una incidencia en el servicio de voz que ya ha sido resuelta

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MADRID 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Digi ha registrado este viernes por la mañana una incidencia que ha afectado a los servicios de voz móvil, según han explicado fuentes de la 'teleco' de origen rumano a Europa Press.

"En torno a las 12.00, durante un periodo limitado de tiempo, hemos registrado una reducción del tráfico de voz móvil, gestionado a través del 'roaming' nacional, si bien, actualmente el servicio funciona con total normalidad", han detallado las mismas fuentes.

Esta caída se suma a la registrada el pasado 8 de abril, cuando la plataforma de monitorización DownDetector, entre otros, informó de que los usuarios de la operadora estaban experimentando errores al realizar y recibir llamadas.