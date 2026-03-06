Dimiten los tres consejeros de GIP (BlackRock) en Naturgy tras salir el fondo de su accionariado

Archivo - Edificio de la sede de Naturgy - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los tres consejeros dominicales que GIP (BlackRock) tenía en Naturgy han presentado su dimisión después de que el fondo de inversión vendiera a principios de esta semana su participación del 11,4% en la energética por casi 2.791 millones de euros.

En concreto, los tres consejeros que han renunciado a su puesto, elegidos en su día a propuesta de GIP, son Lucy Chadwick, Rajaram Rao y Martin Catchpole, a quien Naturgy ha agradecido sus servicios, según ha informado la energética en una comunicación remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

GIP (BlackRock) ha vendido esta misma semana su participación del 11,4% en Naturgy por 2.790,9 millones de euros a través de un proceso de colocación acelerada comandado por JP Morgan y Goldman Sachs.

Con la venta de su participación en la energética, GIP salió del accionariado de Naturgy después de diez años.

El fondo inició su desinversión en la energética a mediados del mes de diciembre, cuando colocó un 7,1% de Naturgy valorado en unos 1.800 millones de euros.

La firma de inversión, adquirida por BlackRock en 2024, aterrizó en el capital de Naturgy en 2016 tras comprar una participación del 20% a Repsol y Criteria por unos 3.802 millones de euros, mediante un acuerdo en el que cada uno de los socios se desprendía de un 10% del capital a un precio unitario de 19 euros por título.