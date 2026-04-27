Los Directores de Recursos Humanos avisan del aumento del absentismo y piden reforzar las políticas. - BOOSTER BY FRESHPEOPLE

MADRID 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Con motivo del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, que se celebra el 28 de abril, la Asociación Española de Directores de Recursos Humanos ha alertado de que el "absentismo laboral" mantiene una "tendencia creciente" y pide reforzar las políticas de prevención en las empresas, según ha informado la asociación este lunes en un comunicado.

En este sentido, la asociación ha mantenido que esta tendencia se ha visto influida por factores como la digitalización, el teletrabajo y la intensificación del ritmo de trabajo.

De hecho, según el análisis que han realizado, las bajas relacionadas con ansiedad, estrés o 'burnout' han experimentado un "incremento sostenido" en los últimos años, consolidándose como una de las principales causas de "absentismo laboral".

A ellas se suman los trastornos musculoesqueléticos, especialmente dolores de espalda y lesiones derivadas de posturas prolongadas, que continúan liderando el volumen total de bajas.

Entre las principales tendencias detectadas han destacado el aumento de los problemas de salud mental, la aparición de nuevos riesgos como la fatiga digital o el sedentarismo y el impacto desigual por sectores.

"Ya no se trata solo de riesgos físicos tradicionales, sino de factores psicosociales que están ganando peso de forma muy significativa", han señalado desde la Asociación Española de Directores de Recursos Humanos.

Ante este escenario, cada vez más compañías están adoptando medidas para mejorar la salud laboral como programas de apoyo, políticas de flexibilidad laboral y modelos híbridos o planes de ergonomía.

No obstante, la asociación ha advertido de que todavía una "parte relevante del tejido empresarial no cuenta con estrategias estructuradas", lo que limita su capacidad para reducir el absentismo de forma sostenida.

Por ello, han insistido en que invertir en salud laboral no solo tiene un "impacto directo" en el bienestar de los empleados, sino también en la "productividad y la competitividad" de las organizaciones.

"Las compañías que apuestan por entornos de trabajo saludables no solo reducen las bajas, sino que mejoran su rendimiento y su capacidad de retener talento", han concluido desde la asociación.