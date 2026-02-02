Disney gana un 6% menos en su primer trimestre fiscal, mientras ultima la sucesión del CEO

Archivo - Escena de 'Avatar fuego y cenizas' - TWENTIETH CENTURY FOX - Archivo

MADRID 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

The Walt Disney Company se anotó un beneficio neto atribuido de 2.402 millones de dólares (2.027 millones de euros) entre octubre y diciembre de 2025, primer trimestre fiscal para el gigante estadounidense del ocio y el entretenimiento, que vio caer su resultado un 6% en comparación con el mismo periodo del ejercicio anterior, según las cuentas publicadas este lunes por la empresa, que estaría a punto de culminar el proceso de elegir al sucesor del histórico Robert Iger como próximo consejero delegado de la compañía.

No obstante, en los tres primeros meses de su ejercicio fiscal, Disney alcanzó una cifra de negocio de 25.981 millones de dólares (21.922 millones de euros), un 5,2% superior a la contabilizada un año antes.

La división de entretenimiento de la multinacional del ratón Mickey, que incluye canales de televisión, plataformas de 'streaming' y contenidos y licencias, facturó un 7% más en el trimestre, hasta 11.609 millones de dólares (9.795 millones de euros), mientras que el área de deportes ingresó 4.909 millones de dólares (4.142 millones de euros), un 1% más.

De su lado, el negocio de experiencias, que incluye parques recreativos, elevó un 6% los ingresos, alcanzando así un récord trimestral de 10.006 millones de dólares (8.443 millones de euros).

De cara al conjunto del ejercicio, la compañía sigue confiando en que los ingresos de la división de entretenimiento aumentarán a una tasa de doble dígito, mientras que los del área de experiencias lo harán a un ritmo de un solo dígito alto y el negocio de deportes en un único dígito bajo.

"Estamos satisfechos con el inicio de nuestro año fiscal, y nuestros logros reflejan el enorme progreso que hemos logrado", declaró Robert A. Iger, consejero delegado de The Walt Disney Company, quien destacó el sólido desempeño en taquilla de películas como 'Zootopia 2' y 'Avatar: Fuego y Ceniza', franquicias que generan valor en muchos negocios de Disney.

"Mientras continuamos gestionando nuestra empresa con miras al futuro, me siento sumamente orgulloso de todo lo que hemos logrado en los últimos tres años", añadió el histórico CEO de la multinacional.

En este sentido, 'The Wall Street Journal' desvelaba la semana pasada que Iger, a punto de cumplir 75 años, planeaba dejar la dirección de Disney antes de que expire su mandato actual el próximo 31 de diciembre, por lo que el consejo de la compañía tenía planeado reunirse esta semana para elegir a su sucesor.

En este sentido, Bloomberg apunta a Josh D'Amaro, actual jefe de la división de parques temáticos, como el principal candidato a suceder a Iger al frente de Disney, culminando así la búsqueda liderada desde 2024 por James P. Gorman, ex consejero delegado de Morgan Stanley, a quien se le encargó la misión de planificar la sucesión.

Disney ya indicó hace año y medio que esperaba anunciar "a principios de 2026" al sucesor del histórico Robert (Bob) Iger como consejero delegado de la multinacional.

En julio de 2023, la junta directiva de Disney acordó por unanimidad extender en dos años la duración del contrato como consejero delegado de Bob Iger, que expirará así el 31 de diciembre de 2026.

Iger aceptó retornar durante un periodo de dos años a la dirección de la multinacional en noviembre de 2022, después de haber sido consejero delegado y presidente de Disney entre 2005 y 2020, y presidente ejecutivo y presidente de la junta directiva de la empresa hasta 2021.

Durante sus años como consejero delegado, Bob Iger ayudó a convertir a Disney en una de las empresas de medios y entretenimiento más importantes del mundo, liderando las adquisiciones de Pixar, Marvel, Lucasfilm y 21st Century Fox, lo que permitió quintuplicar la capitalización de mercado de la compañía durante su tiempo como primer ejecutivo.